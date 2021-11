Reema Juffali sera l’ambassadrice de la course inaugurale de F1 en Arabie saoudite

29/11/2021

Le à 13:48 CET

La Formule 1 arrive cette semaine pour l’avant-dernière course de la saison qui se déroulera du Du 3 au 5 décembre à Djeddah sur un tout nouveau circuit. Ce sera la troisième manche au Moyen-Orient de la saison, une course qui se déroulera de nuit et débarquera avec le championnat à décider. A l’occasion de l’arrivée du Grand Cirque sur le circuit saoudien, Reema Juffali, le premier pilote de course local, a été nommé ambassadeur officiel de la course.

Reema Juffali, 29 ans, née à Djeddah aura l’honneur d’être l’un des premiers à effectuer un tour d’essai sur la nouvelle piste urbaine situé sur les rives de la mer Rouge. Juffali a montré son enthousiasme à travers une déclaration sur son site officiel : « C’est un honneur incroyable d’avoir été nommé ambassadeur officiel de la première course de F1 en Arabie saoudite ». En outre, il espère inspirer la poursuite de l’évolution du sport automobile en Arabie saoudite : « J’espère inspirer davantage la prochaine génération à poursuivre une carrière sportive et poursuivre l’évolution du sport automobile dans le pays« .

En 2018, le pays a levé le veto imposé aux femmes pour conduire un véhicule et la pilote saoudienne n’a pas hésité à poursuivre sa carrière sportive en participant au Formule 3 britannique durant cette saison. Juffali est devenue la première pilote de course d’Arabie saoudite et maintenant qu’elle a l’opportunité de piloter en tant qu’ambassadrice de la Formule 1, elle déclare : « J’ai hâte de participer aux activités qui auront lieu pendant le week-end de course et J’espère que mon histoire et ma carrière pourront servir d’inspiration à tous ceux qui envisagent de poursuivre leur rêve », s’est enthousiasmé Juffali.