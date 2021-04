Rees-Mogg fait rage à Cummings pour avoir “ pris du plaisir ” dans la rangée de Boris “ Sape votre cause! ” | Politique | Nouvelles

Boris Johnson commente la rumeur de fuite de Cummings

Le cerveau de Vote Leave qui a aidé Boris Johnson à sécuriser son effondrement de choc en 2019 a lancé une salve d’accusations contre son ancien patron, l’accusant de tomber en dessous des «normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite». La dispute menace d’éclipser les derniers jours de la campagne avant les méga-élections du 6 mai, lorsque les conservateurs espèrent s’accrocher à des victoires maires à la fine pointe, faire des gains dans les parlements écossais et gallois et potentiellement prendre Hartlepool du Parti travailliste dans élection. M. Rees-Mogg a déclaré: «Dominic Cummings fait partie des rangs historiques de politiciens formidablement capables qui sapent leur propre cause en prenant trop de plaisir à une dispute.»

L’échange d’accusations pourrait s’éterniser pendant des semaines. M. Cummings répondra aux questions des députés le 26 mai et a également appelé à une enquête parlementaire sur «la conduite du gouvernement sur la crise de Covid» dans laquelle il serait «heureux» de témoigner sous serment.

Il est entendu qu’au moins six équipes de direction mises en place pour divers ministres sont prêtes à passer à l’action si M. Johnson est expulsé à la suite des retombées de Cummings.

Un membre d’une équipe a déclaré au Sunday Express: «Nous sommes tous en attente maintenant pour voir ce qui se passera le 26 mai. Les lignes de Cummings décrivant Boris comme manquant d’intégrité et de compétence sont choquantes, mais le plus important est sa volonté apparente de tout dire aux députés à l’audition du comité de santé ainsi que la remise de centaines de textes.

«Il est peut-être amer, mais cela ne peut être qu’extrêmement dommageable.»

Un ministre a décrit la profondeur du malaise en déclarant: «Si vous regardez où nous en sommes – Brexit terminé, déploiement des vaccins, loin devant dans les sondages – tout devrait être confortable. Nous devrions avoir hâte de remporter les prochaines élections.

«Mais en dessous de tout cela, il y a un profond sentiment d’insécurité et personne ne sait si le Premier ministre est là pour le long terme.»

Jacob Rees-Mogg dit que Cummings a pris “ trop de plaisir à la rangée ” (Image: PA)

Un autre ministre a comparé Cummings à «un chien enragé qui a été laissé en laisse».

L’attaque de M. Cummings contre M. Johnson faisait suite aux affirmations d’une source de Downing St selon lesquelles il s’était engagé dans une «fuite systématique».

L’ancien conseiller en chef a riposté en affirmant que M. Johnson avait suggéré d’essayer d’arrêter une enquête sur les fuites lorsqu’il a appris que des preuves indiquaient que le coupable pourrait être un meilleur ami de sa fiancée, Carrie Symonds. Il dit avoir dit au Premier ministre que tenter d’arrêter l’enquête serait «fou» et «totalement contraire à l’éthique».

M. Cummings affirme également qu’il a déclaré à M. Johnson que faire payer «secrètement» des donateurs pour la rénovation de son appartement de Downing St serait «contraire à l’éthique, insensé» et «peut-être illégal». Il s’est porté volontaire pour dire au secrétaire du cabinet ou à la commission électorale ce qu’il sait sur ces questions.

Le travail réclame maintenant une «enquête complète» sur la rénovation de l’appartement.

La perspective d’hostilités prolongées entre M. Cummings et le gouvernement suscite une inquiétude générale.

Un ancien conseiller du gouvernement a qualifié le briefing anonyme contre M. Cummings de «bizarre» et a averti que s’il s’agissait d’une tentative de l’intimider avant qu’il ne témoigne aux députés, cela se retournerait contre lui.

La source a déclaré: “Si cela avait été fait pour lui couper les ailes, je pense que cela aura eu exactement l’effet inverse.”

Dominic Cummings dit que le Premier ministre a tenté d’arrêter une enquête (Image: .)

Une source gouvernementale a déclaré qu’ils ne pouvaient pas “voir comment il est sage de commencer une grande bataille à ce sujet”.

Le conflit public entre Downing St et M. Cummings survient alors que les ministres passés et présents font face à un examen minutieux de leurs liens avec les lobbyistes et les chefs d’entreprise.

Une source de haut niveau de Whitehall a averti qu’en commandant une étude menée par un avocat qui examinera la relation entre l’homme d’affaires australien Lex Greensill et David Cameron, le gouvernement a ouvert la «boîte de Pandore».

Ils ont dit: «Ils ont ouvert une boîte de Pandore qui semble maintenant fondamentalement qu’elle va se retourner contre eux. Les hauts ministres et leurs conseillers y sont entraînés.

«Il s’agit clairement de faire attention à ce que vous souhaitez. Il semble que Dominic Cummings a été enhardi et personne ne sait où tout cela va aboutir et cela devrait inquiéter le gouvernement.

Un initié du gouvernement a déclaré qu’il était «crédible» que M. Cummings fuit et a décrit l’ancien assistant principal comme «amer et ennuyé à la maison».

Un ancien haut ministre a déclaré: «Je pense qu’il est plus que capable de divulguer quelque chose pour nuire au gouvernement … Il est impitoyable [and] tout tourne autour de Dom, il s’agit de créer la légende Dom …

«Il a obtenu des proportions tellement ogres que peut-être le monde des médias et le monde politique ne le voient pas objectivement, mais il est certainement capable de vindicte vis-à-vis du Premier ministre et du gouvernement.

Sir Bernard Ingham, qui a été attaché de presse en chef de Margaret Thatcher, a déclaré que la saga Cummings montrait que «tout cela est très bien d’importer des cinglés mais ils ne savent pas comment vivre avec les gens».

Il a ajouté: «Je ne sais pas s’il est la source des fuites, mais s’il l’est, il ne fait que faire de la publicité pour son enfantillage.»

M. Cummings a nié être la source de l’histoire de la BBC qui a révélé des textes échangés entre M. Johnson et l’inventeur Sir James Dyson; dans ceux-ci, le Premier ministre a déclaré qu’il pourrait «résoudre» les problèmes fiscaux affectant le personnel venu au Royaume-Uni pendant la pandémie.

M. Cummings affirme également que M. Johnson sait qu’il n’a pas divulgué la décision de placer l’Angleterre dans un deuxième verrouillage.

La fuite a déclenché une chasse à Whitehall pour trouver la source de ce que M. Cummings décrit dans sa réfutation sur son blog comme «l’histoire bavarde du rat».

M. Johnson a nié les allégations (Image: .)

Il affirme que M. Johnson a été informé par le secrétaire du cabinet qu’il n’était pas responsable de la fuite, et que «toutes les preuves mènent définitivement» à Henry Newman, alors assistant de Michael Gove, et «à d’autres dans ce bureau».

M. Cummings déclare sur son blog: «Le Premier ministre était très bouleversé à ce sujet. Il m’a dit par la suite: “ Si Newman est confirmé comme le fuyant, alors je devrai le renvoyer, et cela me posera de très graves problèmes avec Carrie car ils sont les meilleurs amis … [pause] peut-être pourrions-nous demander au secrétaire du Cabinet d’arrêter l’enquête sur les fuites? »

Les alliés de M. Newman ont riposté, insistant sur le fait qu’en novembre, les fonctionnaires avaient rejeté l’idée que M. Newman – qui est maintenant un assistant principal de Downing St – avait été distingué ou que M. Cummings avait été disculpé. Les alliés affirment également que M. Newman n’a pas assisté aux réunions dont des détails ont été divulgués.

Andrew Bridgen, vétéran du Brexiteer et député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a déclaré que si M. Cummings était responsable d’une fuite contre le gouvernement, il «semblerait que l’enfer n’ait pas de fureur comme un conseiller méprisé».

Décrivant son comportement au gouvernement, il a déclaré: «Il était tellement impoli avec moi … Il était juste désagréable.

«Il jurait toujours – pas nécessairement contre moi, mais quand chaque troisième mot est le mot f ou le mot s, je ne pense tout simplement pas que ce soit le moyen de tirer le meilleur parti de quelqu’un …

«Si c’est vrai, et qu’il est la source [of leaks], il est clair qu’il n’a soutenu le gouvernement que pendant qu’il était au centre de celui-ci … Tout était à propos de lui, n’est-ce pas?