Reese Brantmeier passe le tour de l’US Open

26/08/2021

Le à 20h00 CEST

Reese Brantmeier, américain surpris en gagnant par 6-2, 3-6 et 6-2 en deux heures et sept minutes pour Rebecca Sramkova, joueuse de tennis slovaque, numéro 187 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

La joueuse de tennis slovaque a réussi à briser le service de sa rivale à une occasion, tandis que Brantmeier l’a fait 4 fois. De même, l’Américaine a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 66%, a commis une double faute et a réussi à remporter 59% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il est célébré entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.