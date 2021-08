Reese Witherspoon a partagé un selfie rare sur Instagram avec son mari

Reese Witherspoon profite de son été comme tout le monde, avec ses proches à ses côtés. Alors que les fans de Reese sont habitués à la voir publier des photos aux côtés de ses enfants, amis et collègues acteurs, il est beaucoup plus rare d’apercevoir l’actrice de The Morning Show à côté de son mari. Mais Reese vise clairement à changer cela !

Même si elle éloigne généralement son mari Jim Toth des projecteurs, Reese a partagé une photo avec lui sur son compte Instagram pour célébrer son anniversaire le 27 juillet. Elle a également posté un selfie de vacances pour commémorer la fin imminente de la saison estivale. .

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

« Profiter de ces nuits d’été avec mon adorable mari (pas sur la photo : 21h30, heure du coucher 🙃) », a écrit Reese en légende de sa dernière photo d’elle et de son mari sur Instagram.

Quelle que soit la raison des messages, cependant, les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez du couple.

“Un couple d’été en or”, a commenté Selma Blair.

“J’aime ton mari”, a ajouté Chelsea Handler.

«Je t’aime et le partenariat que vous avez! Le meilleur couple du monde », a écrit un fan. Pendant ce temps, d’autres fans se concentrent sur la fin de la légende de Reese.

“Les fêtards !!!” Candace Nelson, cofondatrice de Sprinkles Cupcakes, s’est exclamée, suivie d’un emoji riant. “L’amour à 21h30, heure du coucher”, a ajouté la styliste de célébrités Karla Welch.

Tout cela pour dire, nous avons hâte de voir ce que ce couple de puissance trop connu publiera ensuite.

Rebecca Norris Rebecca Norris est une rédactrice indépendante à temps plein qui vit dans la région métropolitaine de DC.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io