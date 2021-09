Reese Witherspoon admet qu’elle a “fondu en larmes” à cause d’une caricature “offensive”

Reese Witherspoon, ainsi que plusieurs autres visages hollywoodiens bien connus, ont réussi dans plus d’un domaine de la vie et ont le droit d’en être fiers. Alors que Witherspoon est connue pour son rôle d’Elle Woods dans la franchise Legally Blonde, elle est également une femme d’affaires et une mère très prospère. Récemment, elle a parlé de ses frustrations face à un article du Time de 2015 au ton sourd qui reconnaissait Witherspoon, Jessica Alba, Blake Lively et plus, comme étant des femmes d’affaires prospères mais d’une manière plutôt irrespectueuse.

Au cours d’une interview sur le podcast We Are Supported By, elle a discuté de ses réflexions sur l’article, admettant qu’elle a fondu en larmes après l’avoir vu à cause de la manière irrespectueuse qu’il a stéréotypée des femmes par rapport aux hommes. “J’avais lancé une entreprise de vêtements. Gwyneth développait vraiment Goop. Blake Lively avait une entreprise, Jessica Alba avait une entreprise et ils ont fait une caricature de nous tous”, a-t-elle expliqué selon Too Fab. “Nous étions en robes de bal et ils nous ont mis la tête dessus, et Jessica tenait un fer à repasser et moi un aspirateur. Le tout était tellement offensant que j’ai fondu en larmes.”

Le titre de l’histoire était “Hollywood’s New Domestic Divas”. Bien que le magazine s’excuse pour leurs photos offensantes, Witherspoon a révélé qu’elle avait l’impression qu’au moment où ils s’y sont mis, le mal était déjà fait. “Je ne parle même pas d’il y a 10 ans. Je parle de 2015 lorsque nous avons décidé, d’accord, nous allons être entreprenants, prendre un virage, investir notre propre argent, notre propre temps ou notre propre réputation et essayer de faire quelque chose que George Clooney a fait, Robert De Niro a fait – et se faire railler pour cela”, a-t-elle expliqué.

“Ce message aux petites filles est : ‘Si vous avez eu du succès dans un domaine, vous ne pouvez pas avoir du succès dans un autre'”, a-t-elle poursuivi. “Il y a plusieurs femmes qui ont dit que jouer n’était pas pour moi : ‘Je ne veux plus être actrice. Je veux faire des choses qui sont entrepreneuriales et je veux avoir une vie différente pour ma famille'”, alors que Witherspoon a son propre magasin de vêtements à Nashville et elle a lancé sa propre société de production, Hello Sunshine, ainsi que de nombreux autres succès. Show sur Apple TV+ étant un favori des fans.