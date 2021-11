Reese Witherspoon Book Club s’associe à Winery

Le Reese’s Book Club de Reese Witherspoon a annoncé un nouveau partenariat avec Simi Winery.

La collaboration sera lancée avec Editor’s Collection, un coffret de vacances de deux vins qui comprend également une note personnelle du lauréat d’un Oscar.

« Nous sommes ravis de lancer le partenariat de Simi Winery avec Reese’s Book Club. Ces marques sont unies par deux femmes leaders inspirantes – Isabelle Simi et Reese Witherspoon – qui ont tracé leur propre chemin et, à force de courage et de détermination, ont partagé leurs passions avec le monde », Mallika Monteiro, vice-présidente exécutive de Constellation Brands, la société mère de Simi. Winery, a déclaré lundi matin dans un communiqué. « Ensemble, ces marques dirigées par des femmes mettront en lumière divers récits et approfondiront les liens au sein de la communauté en offrant aux lecteurs et aux buveurs plus de moyens de s’engager avec ces histoires et les uns avec les autres. La collection de l’éditeur a été inspirée par la qualité et le savoir-faire réfléchi de nos deux marques, et ce n’est que le début de bien d’autres choses à venir.

La collection de l’éditeur mettra en vedette le Sonoma County Chardonnay et Cabernet Sauvignon. Un pack de deux coûte 55 $ et 135 $ pour un pack de six. Les précommandes sont disponibles dès maintenant avant que les colis ne commencent à être expédiés le 15 novembre.

Le Reese’s Book Club, âgé de six ans, est une entreprise de Hello Sunshine, la société multimédia fondée par Witherspoon. « Nous cherchons toujours des moyens d’approfondir notre relation avec notre merveilleuse communauté de lecteurs », a déclaré Sarah Harden, PDG de Hello Sunshine. « Lorsque nos membres ont partagé que le vin était un produit phare qu’ils cherchaient à apprécier avec les livres, nous savions que l’incroyable histoire de la fondatrice de Simi et son engagement envers son métier feraient un accord parfait. »