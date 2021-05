Reese Witherspoon dit que sa carrière aurait été différente si les gens la traitaient comme Britney Spears

Dans l’interview, Reese Witherspoon a fait la distinction que, de l’avis des médias, des gens comme elle et sa chère amie Jennifer Garner ont reçu l’étiquette de «bonne» fille, alors que Britney Spears, Paris Hilton et Lindsay Lohan étaient considérées comme de «mauvaises» filles. Si elle avait été traitée de la même manière que les «mauvais», elle pense que sa vie s’est peut-être bien déroulée différemment et a été un peu plus difficile. Alors qu’elle aimerait penser qu’elle a fait de bons choix aux yeux du public, des personnalités publiques comme elles ont parfois dû se rendre aux circonstances.