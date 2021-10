Reese Witherspoon et Ryan Phillippe se réunissent pour célébrer l’anniversaire de leur fils

Parlez d’une douce réunion de famille Cruel Intentions!

Reese Witherspoon et ex-mari Philippe Philippe récemment réunis pour une occasion très spéciale : pour célébrer le 18e anniversaire de leur plus jeune enfant et fils Deacon. Le samedi 23 octobre, Ryan a posté sur son compte Instagram quelques photos de l’adolescent assis entre ses parents dans un restaurant, avec un gâteau d’anniversaire à plusieurs étages portant le numéro 18 assis sur une table devant lui.

« Joyeux 18e anniversaire à notre fils magnifique, intelligent, talentueux et attentionné », a écrit l’acteur de 47 ans. « Tu es une vraie lumière dans ce monde et tu es tellement aimé par tous ceux qui te connaissent. Nous avons de la chance d’être ta maman et ton papa. Je t’aime, chiot .. »

Ryan a ajouté, entre parenthèses, « Je dirais que nous avons plutôt bien réussi @reesewitherspoon. »

Deacon a commenté la publication : « Merci papa !! Je t’aime. »

Ryan a également écrit sur son histoire Instagram : « Joyeux 18 ans au meilleur fils qu’une maman et un papa pourraient avoir. Je t’aime tellement. »