Reese Witherspoon et Ryan Phillippe se réunissent pour le 18e anniversaire de Son Deacon

Reese Witherspoon et son ex-mari, Ryan Phillippe, se sont réunis pour une occasion spéciale ce week-end, célébrant le 18e anniversaire de leur fils Deacon en famille. Phillippe a partagé de douces photos de la sortie en famille sur Instagram dimanche, alors que les fiers parents posent avec le garçon d’anniversaire, qui est assis devant un gâteau impressionnant.

« Joyeux 18e anniversaire à notre fils magnifique, intelligent, talentueux et attentionné », a écrit Phillippe dans la légende. « Tu es une vraie lumière dans ce monde et tu es tellement aimé par tous ceux qui te connaissent. Nous avons de la chance d’être ta maman et ton papa. Je t’aime, chiot. » L’acteur de Wish Upon a ajouté en aparté à son ex: « Je dirais que nous avons plutôt bien réussi @reesewitherspoon. » Deacon a répondu au message émotionnel de son père, « Merci papa !! Je t’aime », Witherspoon ajoutant: « Tellement fier de notre garçon … je veux dire notre fils ADULTE! »

L’actrice de Morning Show a écrit sa propre note d’anniversaire à son fils, écrivant à côté des photos de toute la vie de Deacon, « Comment est-ce arrivé ?!! @deaconphillippe a 18 ans ?!! Un jour, il échangeait des cartes Pokémon, chantait des chansons de Bruno Mars et jouant à American Ninja Warrior dans le jardin. Le lendemain, il est plus grand que moi, il fait cuire les steaks de la famille sur le grill et fait sa propre musique avec ses meilleurs amis.

Elle a poursuivi: « Mon cœur déborde de fierté pour le jeune homme qu’il est en train de devenir. Joyeux 18e anniversaire Diacre! Je t’aime jusqu’à la lune autour du soleil et de toutes les étoiles. » Le garçon d’anniversaire a répondu: « Je t’aime maman !! » Witherspoon et Phillippe sont également les parents d’une fille de 22 ans, Ava, et travaillent en coparentalité depuis leur séparation en 2006 après sept ans de mariage.

En août, Phillippe a fait un voyage de liaison avec Deacon aux McCauley Warm Springs au Nouveau-Mexique, écrivant à côté des photos de leur voyage: « La randonnée rocheuse en montée valait bien le baptême chaud dans les bois qui a suivi. » Deacon intervint, « Et les viddles. » Un autre de ces voyages père-fils avait un thème plus extraterrestre, car l’acteur a partagé en direct avec Kelly et Ryan en novembre que lui et son fils venaient de rentrer du parc national de Joshua Tree, où ils chassaient des extraterrestres.

« Nous avons fait de l’escalade et ceci et cela. J’avais loué un Airbnb sur le thème des extraterrestres, puis je lui ai révélé que l’intention réelle de notre voyage était d’essayer d’entrer en contact avec la civilisation extraterrestre », a déclaré Phillippe, ajoutant que même s’ils avaient « un grand moment de liaison père-fils », il n’y a eu « aucun contact extraterrestre ».