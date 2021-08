Reese Witherspoon et sa fille Ava partagent une photo idiote de Margarita Night

in

La seule chose qui est sur les rochers à propos Reese Witherspoon et fille phillippeLa belle relation de est leur libation de choix.

Cet adorable duo mère-fille a prouvé qu’ils savaient comment bien faire le vendredi soir, avec Ava partageant une photo Instagram du couple préparant des boissons ensemble le vendredi 6 août. La douce photo montre Ava tenant la moitié d’un citron vert coupé, tandis que Reese tient l’autre moitié jusqu’à son œil droit comme un monocle.

“margarita n’importe qui ?”, a écrit Ava, 21 ans, en ajoutant un emoji coeur vert.

Reese, qui partage Ava et 17 ans Diacre avec ex-mari Philippe Philippe, a exprimé son enthousiasme pour le moment en écrivant dans la section des commentaires, “Margaritas pour tout le monde!”

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux fans ont partagé leur admiration devant les similitudes physiques entre l’actrice de 45 ans de The Morning Show et l’étudiante de 21 ans de l’UC Berkeley.

“Reese et Ryan ont vraiment dit ‘copier-coller'”, a écrit un abonné. Une autre personne a posté, “littéralement jumeaux”.