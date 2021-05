Reese Witherspoon Movies And TV: Que regarder en streaming si vous aimez la star légalement blonde

Gros petits mensonges (HBO Max)

L’un des rôles les plus discutés de Reese Witherspoon ces derniers temps a été cette incroyable émission de HBO, qui a pris d’assaut le monde. Dans Big Little Lies, un décès est survenu dans la ville de Monterey, en Californie, et cinq femmes sont entraînées dans l’enquête sur le meurtre.

C’est un vrai polar, et Big Little Lies le fait à merveille. Ce spectacle a été nominé pour plusieurs Primetime Emmy Awards, Golden Globes, et plus, en particulier pour le jeu d’acteur. Et, je veux dire, avec un casting de stars aux côtés de Witherspoon, comme Nicole Kidman, Zoe Kravitz et l’incroyable Meryl Streep, comment ce spectacle peut-il ne pas être incroyable?

Écoutez Big Little Lies sur HBO Max.

Louez Big Little Lies sur Amazon.