Reese Witherspoon partage un autre cliché identique avec ses enfants les plus âgés

Les enfants de Reese Witherspoon et Ryan Phillipe ont certainement une forte ressemblance avec leurs parents, comme en témoigne le dernier post Instagram de la star de The Morning Show. Witherspoon a partagé une photo de ses deux aînés, Ava et Deacon, et ils sont tous presque identiques. “Mon Dieu, j’ai de la chance d’être leur mère”, a-t-elle écrit.

Witherspoon partage sa fille et son fils avec son ex-mari Phillippe. Les deux ont dit “oui” en 1999 après avoir été sur le tournage de Cruel Intentions. L’ancien couple a décidé de se séparer en 2008, mais a la garde partagée de leurs enfants. Witherspoon est maintenant remarié à Jim Toth et partage son fils Tennessee avec lui. Phillippe partage sa fille Kai Knapp avec son ex-petite amie Alexis Knapp.

Witherspoon adore partager des aperçus de sa vie personnelle avec ses enfants. Witherspoon a toujours été très proche de ses enfants au fil des ans, malgré le divorce. Elle a réussi à tenir les fans au courant de sa vie personnelle en partageant de doux souvenirs qu’elle a avec ses enfants, notamment en honorant Ava lorsqu’elle a eu 21 ans, en savourant le moment présent et en regardant en arrière, en se demandant où tout s’est passé si vite. “Wow ! Comment est-il possible que cette petite fille ait maintenant 21 ans ? Joyeux anniversaire à ma douce fille qui est devenue la jeune femme la plus incroyable”, s’est-elle exclamée dans sa publication Instagram.

“Sa gentillesse, sa compassion et son immense cœur ne cessent de m’étonner”, a-t-elle poursuivi. “Ava, il n’y a pas assez de mots pour décrire à quel point je suis fier de tout ce que tu as déjà accompli. J’ai hâte de voir TOUT le Bien que tu mettras dans ce monde. Je t’aime tellement [Ava Phillippe].” Sa douce fille a commenté la publication en disant: “Je t’aime le plus, maman.” Alors qu’Ava grandissait au fil des ans, les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir à quel point elle et sa mère se ressemblent et font un travail phénoménal de partage de photos de leurs moments ensemble en ligne, donnant encore plus de plaisir aux fans.