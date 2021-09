Reese Witherspoon partage un hommage d’anniversaire exalté à sa fille Ava Phillippe

Reese Witherspoon a célébré le 22e anniversaire de sa fille Ava Phillippe avec un adorable voyage dans le passé. La star de Morning Show, 45 ans, s’est rendue sur Instagram pour marquer le jalon dans la vie de son aîné le 9 septembre, écrivant à côté d’une photo de la fille d’anniversaire, “Joyeux anniversaire à ma douce petite fille… excusez-moi… je veux dire ma fille adulte !!!”

“Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis fière de toi”, a-t-elle poursuivi. “Tu es devenue une personne extraordinaire qui se soucie tellement du monde qui l’entoure. Je suis tellement chanceuse que tu illumines ma vie. Je t’aime, Ava !!” Witherspoon a ensuite partagé une photo de sa fille adulte en tant que petite fille, célébrant sa journée spéciale dans un chapeau de fête avec un gâteau. “Cette personne fête ses 22 ans aujourd’hui”, a écrit l’acteur oscarisé en légende. Witherspoon, qui partage Ava et son fils Deacon Phillippe, 17 ans, avec son ex-mari Ryan Phillippe, a ajouté un emoji choqué à sa légende, qui a été apprécié par Ava elle-même. Elle a commenté l’hommage d’anniversaire simplement: “Je t’aime”.

Witherspoon n’avait que 22 ans lorsqu’elle était enceinte d’Ava, et a expliqué dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard à quel point c’était difficile pour elle en tant que jeune maman. “Je n’ai pas eu beaucoup de soutien avec mon premier bébé et j’ai appris très tôt, comme si ça n’allait pas marcher”, a expliqué l’actrice en août. “J’ai essayé de me muscler pendant cinq mois avec Ava, mais je ne dormais pas et j’ai déliré.” Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pu travailler pendant quelques mois après la naissance d’Ava, mais qu’elle avait “la chance d’économiser de l’argent”.

Witherspoon et Phillippe ont accueilli leur fils Deacon en octobre 2003 et se sont séparés en 2006. L’actrice de Big Little Lies est également mère d’un fils de 8 ans, Tennessee Toth, avec son mari Jim Toth, avec qui elle a célébré son 10e anniversaire de mariage en mars. “Célébration de 10 ans de mariage avec mon doux mari”, a écrit Witherspoon sur les réseaux sociaux à l’époque. “Quelle journée spéciale avec tous nos chers amis. Avec le recul, je ne peux pas croire que ça soit passé si vite ! Je suppose que c’est comme ça que ça se passe avec 3 enfants, Big LOVE, beaucoup de rires, des voyages non-stop, tellement des chiens et des aventures amusantes… découvrir ensemble ce monde fou. C’est parti pour de nombreux autres jours au soleil ! Je [love] toi, JT.”