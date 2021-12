Dimanche, il a été annoncé que le réalisateur de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, était décédé à l’âge de 58 ans. À la lumière de cette tragique nouvelle, de nombreux habitants d’Hollywood ont rendu hommage au défunt réalisateur sur les réseaux sociaux. Reese Witherspoon, qui a joué et produit Big Little Lies, a publié un hommage à Vallée sur son histoire Instagram et a exprimé qu’elle avait le cœur brisé par son décès.

Witherspoon a d’abord posté une photo d’elle et Vallée aux côtés d’un emoji au cœur brisé. Elle a écrit : « Mon cœur est brisé. Mon ami. Je t’aime. » Dans un article ultérieur, l’acteur a rappelé l’un de ses plus beaux souvenirs qu’elle a partagé avec le défunt réalisateur.

« Je me souviendrai toujours de toi au coucher du soleil », a écrit la star. « Chasser la lumière déclinante. Sur une montagne de l’Oregon. Sur une plage de Monterey. S’assurer que nous avons tous attrapé un peu de magie dans cette vie. Je t’aime, Jean-Marc. » Witherspoon et Vallée ont travaillé en étroite collaboration sur Big Little Lies. Vallée a non seulement réalisé les sept épisodes de la saison 1 du programme HBO, mais il a également été producteur exécutif aux côtés de Witherspoon. Ce n’était pas le seul projet sur lequel le couple a collaboré. Le réalisateur a également dirigé Wild en 2014, dans lequel Witherspoon a joué. Le film a même valu à Witherspoon une nomination pour la meilleure actrice aux Oscars.

En plus de travailler sur les projets susmentionnés avec Witherspoon, Vallée a également travaillé sur The Young Victoria, Dallas Buyers Club et Sharp Objects, entre autres. Il serait décédé à l’âge de 58 ans le lendemain de Noël dans sa cabane près de Québec. Aucune cause de décès n’a été dévoilée pour le moment. Le partenaire de production de longue date de Vallée, Nathan Ross, a confirmé son décès à PEOPLE. Sa déclaration a commencé par rappeler le réalisateur comme quelqu’un qui « représentait la créativité, l’authenticité et essayait les choses différemment ».

« C’était un véritable artiste et un gars généreux et aimant », a poursuivi la déclaration de Ross. « Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le maestro nous manquera beaucoup, mais il est réconfortant de connaître son style magnifique et son travail percutant. partagé avec le monde vivra. » Vallée laisse dans le deuil deux fils, Alex et Emile, et laisse également dans le deuil les frères et sœurs Marie-Josée Vallée, Stéphanie Tousignant et Gérald Vallée.