Reese Witherspoon réagit au fait que Matthew McConaughey ait le béguin pour elle

Matthew a été impressionné par la réponse de sa co-vedette (« Bon appel ! ») Ce qui n’est pas surprenant si l’on considère sa réponse. « J’ai eu le béguin pour la jeune femme assise à ma gauche dans Man in the Moon », a-t-il déclaré, faisant référence au film de 1991 dans lequel Reese a joué à l’âge de 14 ans.

La bouche de Reese s’ouvrit à l’aveu désinvolte de son amie de longue date. « Que ? » Elle a demandé, avant de crier : « Quelqu’un écris ça ! »

Matthew a expliqué qu’elle était l’un de ses « premiers, premiers béguins » lorsqu’il était enfant. « Si vous avez vu le film, vous voyez [it’s] inévitable. Je veux dire, pour quoi ne pas avoir le béguin ? »

Sa co-star a semblé très flattée par ses commentaires, le qualifiant de « doux » avant que l’inspiration ne frappe, ajoutant: « Maintenant, nous devons juste faire un film à ce sujet! »

Alors que l’idée bouillonnait entre eux, les deux amis ont commencé à se parler, Matthew déclarant que About the First Celebrity Crush serait un « bon titre » pour le film et qu’il mettrait en vedette « nous trois : » Matthew, Reese et Val.

Reese intervint : « C’est un triangle ! »

« Oh mon Dieu », a déclaré Matthew à propos du pitch du film. « Quelque chose doit bouger. Quelque chose arrivera quand tu n’auras rien à perdre. » Euh, comptez-nous pour le week-end d’ouverture.