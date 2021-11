Reese Witherspoon a rappelé aux fans de longue date de Legally Blonde que le film devait à l’origine être tourné à l’Université de Stanford en Californie au lieu de l’Université de Harvard dans le Massachusetts. Stanford a une politique de « pas de tournage », qui a forcé les cinéastes en 2001 à changer de lieu. C’est toujours en place, comme l’a appris la star d’Insecure Issa Rae en réalisant de nouveaux épisodes de sa célèbre série HBO.

De retour dimanche, Rae a remercié Stanford d’avoir enfreint la politique de « pas de tournage » de lui permettre de montrer des épisodes de films de sa dernière saison sur le campus. « Criez à [Stanford] pour avoir enfreint leur règle « pas de tournage » pour nous », a tweeté Rae. « C’est important ! Anecdote : ils ne nous laisseraient pas filmer Legally Blonde là-bas. Nous sommes donc allés à Harvard à la place », a écrit Witherspoon en réponse.

C’est majeur ! Anecdote : Ils ne nous laisseraient pas filmer Legally Blonde là-bas. Nous sommes donc allés à Harvard à la place 🙃🤷🏼‍♀️🤣 – Reese Witherspoon (@ReeseW) 25 octobre 2021

Witherspoon n’a pas révélé de nouveau secret sur son film à succès de 20 ans. Legally Blonde est basé sur les mémoires du même nom d’Amanda Brown, qui a écrit sur ses expériences à la Stanford Law School en tant que blonde. En 2008, Stanford Magazine a publié un article sur la façon dont le crâne était représenté à l’écran, notant que l’administration de l’université n’aimait pas le script, donc l’emplacement a été changé pour Harvard. Witherspoon a également fréquenté Stanford dans la vraie vie, étudiant pour un diplôme en littérature anglaise, mais elle est partie avant d’obtenir son diplôme pour commencer à jouer.

De plus, tout le film n’a pas été tourné à l’Université Harvard. La plupart de la production était basée à Los Angeles, de sorte que le California Institute of Technology et l’Université de Californie du Sud ont tous deux remplacé Harvard. Witherspoon a également assisté à des cours à la Loyola Law School de Los Angeles et a rencontré des filles de la sororité de l’USC tout en se préparant pour le rôle d’Elle Woods.

Peu importe où le film a été tourné ou tourné au public, car Legally Blonde était toujours un énorme succès. Le film a inspiré une suite, Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, un film en vidéo directe et une comédie musicale à Broadway. En mai 2020, la star de The Office Mindy Kaling et le co-créateur de Brooklyn Nine-Nine, Dan Goor, ont été embauchés pour écrire le troisième film tant attendu. En octobre 2020, MGM a annoncé que le nouveau film sortira enfin en salles en mai 2022.

Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’en mai pour voir plus de Witherspoon en action, elle joue toujours dans The Morning Show d’Apple TV +, qui est au milieu de sa deuxième saison. Elle exprime également le personnage de Rosita dans Sing 2, qui s’ouvre le 22 décembre. Les autres crédits récents de Witherspoon incluent Little Fires Everywhere de Hulu et Big Little Lies de HBO. Elle est productrice exécutive du prochain Daisy Jones & The Six d’Amazon, avec Riley Keough.