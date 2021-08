Reese Witherspoon se souvient d’avoir dû “se muscler” pendant sa maternité précoce

Le couple a publiquement très peu parlé de leur divorce, mais en 2015, Ryan a déclaré que leur statut de célébrité et leur âge avaient joué un rôle dans leur décision de se séparer. “Je pense que le problème était surtout l’âge, vous savez, quand nous nous sommes réunis si jeunes”, a-t-il déclaré à Larry King Now. “Je pense que cela peut créer des problèmes – deux personnes dans cette industrie – parce qu’il y a tellement de bruit qui l’accompagne.”

Et en 2008, Reese a réfléchi au fait de plaire aux gens, admettant qu’elle était plus concentrée sur le bonheur de Ryan que sur le sien. “Je n’étais pas douée pour me protéger”, a-t-elle expliqué à Parade. “J’ai passé une grande partie de ma vingtaine à essayer de rendre les autres heureux, plutôt que d’essayer de savoir si cela me rendait heureux.”

Elle a poursuivi: “Il y a des choses dans ma vie qui sont difficiles à concilier, comme le divorce … Parfois, il est très difficile de comprendre comment cela pourrait arriver. Il est si facile de blâmer. Je n’ai pas le temps pour la haine ou la négativité dans ma vie. Il n’y a pas de place pour cela. Lorsque vous faites de mauvais choix, vous devez en assumer la responsabilité : « Quelle part de cela est-ce que je possède ? » “