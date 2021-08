Reese Witherspoon vend sa société de production pour une somme énorme

La société de médias de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, est sur le point d’avoir une nouvelle maison, le Wall Street Journal rapportant que la société a été vendue à une entreprise soutenue par le géant du capital-investissement Blackstone Group pour environ 900 millions de dollars. La vente a ensuite été confirmée dans un communiqué de presse, bien que le prix ne soit pas inclus.

La nouvelle entreprise soutenue par Blackstone a été lancée par les anciens dirigeants de Disney Kevin Mayer et Tom Staggs et Hello Sunshine est sa première acquisition. Witherspoon et la PDG de Hello Sunshine, Sarah Harden, rejoindront le conseil d’administration de la société et continueront d’exploiter Hello Sunshine. Ils conserveront, avec d’autres dirigeants, une participation dans Hello Sunshine.

“Aujourd’hui marque un moment formidable pour Hello Sunshine. J’ai créé cette entreprise pour changer la façon dont toutes les femmes sont vues dans les médias. Au cours des dernières années, nous avons vu notre mission prospérer à travers les livres, la télévision, les films et les plateformes sociales”, a déclaré Witherspoon. dans un rapport. “Aujourd’hui, nous faisons un grand pas en avant en nous associant à Blackstone, ce qui nous permettra de raconter des histoires encore plus divertissantes, percutantes et éclairantes sur la vie des femmes dans le monde. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmée par ce que cela signifie pour notre avenir. “

La lauréate d’un Oscar a poursuivi en partageant qu’elle s’était engagée à “continuer à créer des opportunités pour les cinéastes, auteurs et créateurs de tous horizons et expériences de raconter leurs histoires à leur manière et d’atteindre plus de publics qui verront que leurs histoires comptent”.

“C’est un moment unique dans notre monde où l’intersection de l’art, du commerce et des médias permet à ces créateurs de raconter leurs histoires et Hello Sunshine est là pour mettre en lumière leurs incroyables créations”, a-t-elle déclaré. “Je suis profondément fier de l’équipe qui nous a amenés à ce moment incroyable, et je suis ravi de travailler avec Blackstone, Kevin et Tom pour développer une société de médias de nouvelle génération. Ils se sont engagés à contribuer à notre mission d’autonomisation des femmes et les gens qui les célèbrent. Une histoire à la fois.”

Witherspoon a fondé Hello Sunshine en 2016 afin de créer du contenu axé sur des histoires de femmes. C’est la société de production à l’origine de plusieurs émissions, dont The Morning Show d’Apple, Big Little Lies de HBO et Little Fires Everywhere de Hulu, dans lesquelles Witherspoon a toutes joué. Hello Sunshine travaille actuellement à l’adaptation du roman Where the Crawdads Sing, qui était l’un des Les sélections du Book Club de Witherspoon, dans un film 3000 Pictures/Sony et il a également Legally Blonde 3 pour MGM.