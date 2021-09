REET 2021 : examen d’admissibilité au Rajasthan pour les enseignants qui se tiendra le 26 septembre ; le gouvernement annonce la gratuité des voyages, de la nourriture

in

Le test REET 2021 verra environ 16 candidats lakh se présenter à l’examen. (Crédit photo : IE)

REET 2021: Le gouvernement du Rajasthan a annoncé que l’examen d’admissibilité au Rajasthan pour les enseignants (REET) aura lieu le 26 septembre. Le test REET 2021 verra environ 16 candidats lakh se présenter à l’examen. Il existe environ 3 993 centres d’examen dans tout l’État où l’examen se déroulera. Rien qu’à Jaipur, environ 592 centres d’examen ont été mis en place. Selon les responsables, plus de 2,5 aspirants lakh passeront l’examen dans la ville. Pour garantir le bon déroulement des examens, le gouvernement de l’État déploiera environ 10 000 policiers dans la ville rose. Ils utiliseront des caméras drones pour assurer une surveillance stricte pendant l’examen. Selon les rapports, une équipe de 6 policiers sera en service dans chaque centre. Aussi, il y aura une équipe de vigilance d’une centaine de policiers.

Le ministre de l’Éducation scolaire du Rajasthan, Govind Singh Dotasra, a déclaré que tous les candidats bénéficieraient d’un voyage et d’une restauration gratuits. Aussi, le gouvernement met en place des arrêts de bus temporaires pour éviter la surpopulation. Par exemple, environ cinq arrêts de bus ont été installés à Jaipur uniquement. « Examen d’admissibilité au Rajasthan pour les enseignants (REET) qui aura lieu le 26 septembre. Facilités de voyage gratuites pour tous les candidats apparaissant à l’examen. Un employé du gouvernement trouvé dans une fuite de papier/aide à la tricherie sera licencié », a déclaré le ministre de l’Éducation de l’école publique Govind Singh Dotasra, cité par l’agence de presse ANI.

Plus tôt jeudi, le ministre en chef Ashok Gehlot a présidé une réunion de haut niveau pour examiner la préparation à la tenue de l’examen. Gehlot a également mis en garde contre des mesures strictes à l’encontre des employés ou agents du gouvernement impliqués dans des actes répréhensibles. Il a également lancé un appel à la coopération du grand public. Dotasra a déclaré qu’il y aurait une interdiction complète des téléphones portables afin d’éviter les fuites de papier et la copie. Il a également déclaré que toutes les mesures seront prises pour garantir que le protocole approprié de Covid-19 est suivi dans les centres d’examen.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.