Réévaluer la prise de repère de Roy Orbison sur le country-rock

Interrogez n’importe qui sur Roy Orbison et ils sont susceptibles de s’extasier devant ces enregistrements de Monument – ceux sur lesquels The Big O a bâti sa réputation – avant peut-être de se souvenir avec émotion de sa renaissance à la fin de la période en tant que Voyager à Wilbury… Et puis peut-être se souvenir de « I Drove All Night » comme une coda. Pourtant, il y a toute une période de huit ans, de 1965 à 1973, au cours de laquelle Roy Orbison était à son apogée, et qui mérite une inspection plus approfondie – en particulier une bibelots de 1973 intitulé Milestones.

Parmi les 12 albums qu’il a sortis au cours de cette période, vous trouverez des preuves d’Orbison creusant profondément dans ses racines country et enregistrant des albums qui rendent hommage aux icônes Don Gibson et Hank Williams. Il y a aussi une excursion fascinante dans l’écriture pour le cinéma, alors que Roy a fait la bande originale (et joué dans) The Fastest Guitar Alive, un western musical qui se déroule pendant la guerre de Sécession. Orbison a joué Johnny Banner, dont la six cordes s’est transformée en six coups afin de l’aider dans ses tentatives de voler des lingots d’or à la United States Mint à San Francisco.

Écoutez Milestones de Roy Orbison maintenant.

Sorti le 24 septembre 1973, Milestones était le dernier album de Roy Orbison pour MGM, et l’un de ses plus variés. Sa version de “You Don’t Know Me” de Cindy Walker et Eddy Arnold pourrait rappeler aux auditeurs l’Orbison d’antan, alors que l’orchestration se construit et, dans les dernières secondes, il laisse sa voix s’envoler dans le vrai style Big O. Ailleurs, cependant, Orbison se fait passer pour un hippie hollywoodien sur “California Sunshine Girl”, tandis que sur une reprise de “I’ve Been Loving You Too Long”, il réduit la voix suppliante d’Otis Redding, trouvant sans doute encore plus de désespoir dans la retenue.

La pochette arrière de l’album comporte une citation de Shakespeare : « La faute, cher Brutus, n’est pas dans les étoiles, mais en nous-mêmes, que nous sommes des subalternes », extrait de l’Acte I, Scène II de Jules César. C’est peut-être une citation appropriée pour l’album, car Orbison, salué pour avoir l’une des voix les plus expansives de la musique pop et rock, assume une position curieusement humble dans une grande partie de Milestones, notamment sur la reprise de Roy du single des Bee Gees de 1968 ” Mots.” L’acier subtil de la pédale cède la place à des cordes à part entière au fur et à mesure que la chanson se construit, et Orbison cède le terrain à un chœur féminin. Avait-il écouté Leonard Cohen, ou vice versa ? Certes, laisser les choristes prendre le relais était une astuce que Laughing Len lui-même s’était pris d’affection à l’époque.

Les jalons n’ont pas pu être tracés. Peut-être qu’au début des années 70, le point de vue de Roy Orbison sur la musique country a été par erreur rejeté comme dépassé par ceux attirés par la récolte en plein essor d’artistes étiquetés “pays hors-la-loi. ” Peut-être que le choix des singles – “Blue Rain (Coming Down)” et “I Wanna Live” – ​​a eu du mal à prouver qu’il pouvait se maintenir parmi les country-rockers. Si Crosby, Stills & Nash avaient enregistré « Drift Away », cependant, le succès aurait été au rendez-vous ; si la version d’Orbison avait été publiée, la même chose aurait sûrement pu être dite pour lui. Le morceau de clôture de l’album, “The Morning After”, a au moins trouvé un public grâce à son inclusion dans The Poseidon Adventure. Le reste de l’album reste un trésor enfoui à découvrir.

Les jalons peuvent être achetés ici.