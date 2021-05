Réévaluer le risque de concurrence, agir avec précaution avec les actions CCIV

Churchill Capital IV (NYSE:CCIV) a encore du mal à se redresser suite à la liquidation des stocks de véhicules électriques. La société d’acquisition à usage spécial (SPAC), qui fusionne avec le démarrage à chaud des véhicules électriques Moteurs lucides, était l’un des noms les plus en vogue plus tôt cette année.

Source: T. Schneider / Shutterstock.com

Sur la seule rumeur de sa fusion avec Lucid, Churchill a grimpé plus de six fois par rapport à son prix d’offre SPAC de 10 $ par action. Mais, maintenant, l’excitation est partie depuis longtemps. Alors que les investisseurs remettent en question les valorisations des jeux d’électrification des véhicules en début de phase, ce titre a considérablement reculé.

Après avoir chuté d’environ 70% par rapport à ses sommets, il se maintient à environ 19 $ par action. Pourtant, ne supposez pas qu’il a trouvé sa parole. Beaucoup (y compris moi-même) ont expliqué pourquoi ce parvenu pourrait supplanter le top dog actuel dans l’espace EV de luxe, Tesla (NASDAQ:TSLA).

Mais se concentrer uniquement sur des rivaux EV pure-play pourrait être à courte vue. Les marques de luxe en place parient également gros sur un avenir entièrement électrique pour les véhicules. Grâce à leurs avantages intrinsèques, ils peuvent empêcher cette entreprise d’atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. Cela ne décime pas complètement le cas du taureau. Pourtant, cela peut indiquer que votre meilleure décision aujourd’hui est d’attendre que les actions reculent davantage avant d’acheter.

Concours CCIV Stock, Lucid et Luxury EV

Avant, j’ai discuté du grand potentiel de Lucid pour donner à Tesla une course pour son argent. En outre, j’ai expliqué pourquoi Tesla, qui est en train de devenir une marque «de masse aisée», donne à ce parvenu une chance de s’emparer d’une partie importante du segment de luxe du marché des véhicules électriques.

Pourtant, ce n’est pas comme si la société EV la plus en vue était (ou était) son seul concurrent dans ce domaine. Porsche (OTCMKTS:POAHY) propose désormais un modèle tout électrique. D’autres constructeurs allemands de voitures de luxe, comme BMW (OTCMKTS:BMWYY) et Daimler (OTCMKTS:DMLRY) ont mis du temps à adopter l’électrification. Mais les deux rattrapent rapidement, avec les offres à venir de leurs marques respectives BMW et Mercedes-Benz.

En termes simples, les constructeurs automobiles de luxe en place ont de nombreux avantages. Ils ont des décennies d’expérience de fabrication, des réseaux de concessionnaires de longue date et des marques établies qui signalent le prestige. Lucid peut avoir des milliards de capitaux derrière lui et une technologie propriétaire de son côté. Cela peut suffire pour qu’il devienne une entreprise rentable.

Pourtant, s’il suffit de croître conformément à ses projections antérieures, c’est une autre question. En regardant ces projections de manière plus critique, il devient plus difficile de justifier la valorisation actuelle du titre.

Donner un second regard à ses projections de croissance

De toute évidence, le stock CCIV n’est pas bon marché. En effet, la valorisation implicite d’aujourd’hui (environ 30,7 milliards de dollars, sur la base de son nombre d’actions post-transaction) n’est pas basée sur les résultats actuels. Au lieu de cela, il repose sur les projections à long terme de Lucid. Je parle d’estimations appelant à environ 22,75 milliards de dollars de ventes et 2,9 milliards de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), d’ici 2026.

Mais une telle croissance est-elle réalisable? Pour atteindre ces chiffres, les livraisons annuelles de Lucid doivent passer de zéro à 251 000 véhicules par an au cours des cinq prochaines années. Bien sûr, c’est moins de la moitié des chiffres de livraison annuels actuels de Tesla. Pourtant, il peut s’agir davantage d’une comparaison de pommes à pommes pour comparer ces projections aux niveaux de ventes actuels de BMW et de Mercedes-Benz.

Aux États-Unis, ces deux marques vendent environ 275 000 véhicules par an. C’est une chose de dire que Lucid sera en mesure de s’emparer d’une partie du segment du luxe. Mais, supposer que sa part de marché atteindra les niveaux des opérateurs historiques qui pourraient rapidement être tirés par les cheveux. Bien sûr, vous pouvez contrer le fait que ce parvenu envisage de s’étendre en Europe et en Chine avant 2026. Il pourrait compenser la différence dans ses chiffres de livraison, grâce à son expansion à l’étranger.

Pourtant, l’Europe et la Chine pourraient devenir des marchés plus difficiles à pénétrer. Les constructeurs allemands de voitures de luxe en place ont un avantage encore plus grand dans leur propre territoire européen. Quant à la Chine? BMW et Mercedes ont verrouillé une grande partie du marché chinois des véhicules de luxe et devront concurrencer les fabricants locaux de véhicules électriques de luxe, comme Nio (NYSE:NIO), ainsi que.

En bout de ligne: attendez un autre recul

La menace de la concurrence ne décime pas complètement l’argumentaire de Churchill, qui deviendra bientôt Lucid Motors, stock. De nombreux éléments indiquent que cette entreprise deviendra une entreprise de plusieurs milliards de dollars en quelques années. Mais en examinant ses prévisions de ventes pour 2026, je suis devenu plus sceptique qu’il sera à la hauteur des attentes. Lucid peut un jour obtenir plus de 250 000 livraisons par an. Mais cela peut aller aussi loin que possible, étant donné le niveau élevé de concurrence dans le monde.

Alors, quelle est la meilleure décision alors que les actions se maintiennent à près de 19 $ par action? Attendez que le stock CCIV recule davantage. À des niveaux proches de son prix d’offre de 10 $ par action, l’action peut avoir plus de sens du point de vue risque / rendement.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.