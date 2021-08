Refaire le calcul : le gouvernement peut aider à corriger les cotisations AGR, selon Vodafone Idea

Il a également déclaré que la société était en discussion active avec les investisseurs pour sa collecte de fonds prévue de Rs 25 000 crore.

Vodafone Idea (VIL) a déclaré lundi que le gouvernement central était tout à fait dans ses pouvoirs pour intervenir en matière de correction d’erreurs arithmétiques dans le calcul de ses cotisations AGR, si la Cour suprême rejetait sa requête en révision. La société a déposé une requête en révision auprès du SC au début du mois après que le tribunal suprême a rejeté le 23 juillet son appel (ainsi que celui d’autres opérateurs comme Bharti Airtel et Tata Teleservices) pour la correction des erreurs dans le calcul du revenu brut ajusté ( AGR) cotisations.

Répondant aux questions des analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, Ravinder Takkar, directeur général et PDG de VIL, a déclaré : « À mon avis, le gouvernement a le pouvoir de diriger le pays et de décider ce qui est bon pour le pays. Je crois que le gouvernement a les pouvoirs, même s’il est utile que le tribunal accepte également que ces erreurs soient supprimées.

Takkar a également déclaré que la possibilité de déposer une requête curative, si le besoin s’en faisait sentir, était également disponible pour l’entreprise. « Si cette requête en révision est rejetée, nous avons la possibilité de déposer une requête curative. J’espère que nous n’en arriverons pas là, mais si nous devons franchir cette étape, nous avons certainement l’intention de le faire », a-t-il déclaré.

Cependant, Takkar a déclaré que la société espère que le SC voit du mérite dans ses intentions, qui ne sont pas de contester le jugement initial sur l’AGR mais de corriger uniquement les erreurs et les mauvais calculs des cotisations AGR. « D’une manière ou d’une autre, dans son jugement, la Cour a estimé que nous essayons de rouvrir le jugement ou l’affaire, et d’une certaine manière, essayons de contester ce qui a été adopté à l’origine. Nous voulions être très clairs, et c’est ce que nous avons déposé dans notre requête en révision que ce n’est pas notre intention de contester le jugement AGR original, mais vraiment que ces erreurs soient corrigées », a-t-il déclaré.

Sur la question des prix planchers, il a réitéré la position précédente selon laquelle les hausses tarifaires sont essentielles pour la santé de l’industrie, et le stress ne peut pas être éliminé tant que cela n’est pas résolu, alors que les prix planchers sont le meilleur moyen de le faire. “La discipline qui est nécessaire pour maintenir une tarification saine n’a malheureusement jamais été là dans notre industrie, et donc la tarification plancher est le seul moyen de maintenir cela”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a ajouté qu’il n’est pas nécessaire que ce soit une caractéristique permanente et seulement une mesure provisoire jusqu’à ce que la santé de l’industrie s’améliore et qu’il y ait une discipline dans l’industrie. “Nous sommes engagés avec le gouvernement et leur avons expliqué qu’il s’agissait de la bonne approche, et je pense que le gouvernement l’envisage sérieusement, et j’espère voir des actions dans ce sens dans les semaines et les trimestres à venir”, a déclaré Takkar.

Avec la baisse continue du nombre d’abonnés, l’épuisement des flux de trésorerie et l’augmentation de la dette, VIL se trouve dans une situation précaire, avec un soulagement immédiat nécessaire de la part du gouvernement ou de l’entreprise qui termine bientôt son exercice de collecte de fonds.

Les analystes de Jefferies ont noté : « La baisse de 12 millions d’abonnés de Vodafone Idea ainsi qu’une baisse de 3 % en glissement trimestriel à Arpu ont entraîné une baisse de 5/26% en glissement trimestriel des revenus/Ebitda au premier trimestre. Le stress de VIL (dette nette/Ebitda de 37x) pourrait inciter le gouvernement à soulager les opérateurs télécoms. Si VIL n’est toujours pas en mesure d’investir de manière adéquate dans son réseau, les gains de parts de marché pour Bharti/Jio se poursuivront ».

VIL a perdu des abonnés pendant 11 trimestres consécutifs, tandis que les ajouts bruts d’abonnés sont tombés à environ 15 millions en avril-juin, en raison des blocages causés par Covid. Le nombre d’abonnés aux services postpayés de VIL a chuté de 0,7 million à 20 millions, la plus forte baisse trimestrielle des quatre derniers trimestres. Les abonnés aux données de VIL ont chuté de 3 millions séquentiellement à 121 millions et les abonnés 4G de 1 million à 113 millions.

L’Ebitda de trésorerie annualisé de VIL a chuté de 26% en glissement trimestriel pour atteindre 5 100 crores de Rs au cours du trimestre de juin contre 7 000 crores de Rs au trimestre de mars. Les analystes de Goldman Sachs ont noté: “Comme la société a des remboursements importants dus à partir de décembre 2021, et au taux d’exécution actuel de l’Ebitda, nous estimons que Vodafone Idea pourrait avoir un déficit de trésorerie de 23 800 crores (3,2 milliards de dollars) jusqu’en avril 2022. “

“Nous pensons que l’opération existante est peu susceptible de répondre aux paiements à venir, et le risque de défaut ne peut être exclu, la ou les hausses tarifaires tant attendues et l’injection de capitaux ont été insuffisantes”, ont déclaré les analystes d’ICICI Securities.

VIL a signalé une perte nette plus importante samedi alors que sa perte du trimestre d’avril à juin a encore augmenté, atteignant 7 319 crores de Rs par rapport à la perte du trimestre de mars précédent de 7 023 crores de Rs. La dette brute de la société a également augmenté à Rs 1,9 crore lakh contre Rs 1,8 crore lakh au cours du trimestre de mars. Bien qu’insuffisantes, il y a eu une certaine amélioration de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de VIL à Rs 920 crore contre Rs 350 crore au trimestre précédent.

