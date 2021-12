Références à l’analyse CSAM supprimées discrètement d’apple.com

Mise à jour : Comme nous le soupçonnions, rien n’a changé. Un porte-parole d’Apple a déclaré à The Verge que la fonctionnalité était toujours retardée et non annulée.

Les références du site Web d’Apple à l’analyse CSAM ont été discrètement supprimées par la société au cours des derniers jours.

Le microsite de la société sur la sécurité des enfants a précédemment décrit les plans de la société pour analyser les iPhones à la recherche de matériel pédopornographique, ainsi que la fonction Sécurité de la communication dans les messages et les avertissements lorsque quelqu’un recherche CSAM. Cependant, la section sur la numérisation CSAM a maintenant été supprimée…

Le lecteur de ., Florian Schimanke, a remarqué le changement.

Je viens de découvrir qu’après la sortie d’iOS 15.2 lundi, Apple a supprimé la mention de ses analyses CSAM prévues de son site Web sur la sécurité des enfants. Vendredi dernier, les plans étaient toujours présents sur le site comme on peut le voir sur l’archive web : https://web.archive.org/web/20211210163051/https://www.apple.com/child-safety/.

Certains pensent que cela signifie qu’Apple a abandonné le plan et espère simplement que les gens l’oublieront. Cependant, bien que j’aie reconnu cette possibilité en septembre, j’ai également expliqué pourquoi je la considérais comme peu probable.

Je peux voir deux voies potentielles pour Apple. La première consiste simplement à continuer à retarder indéfiniment le déploiement. De cette façon, cela ne ravive pas toutes les objections aux libertés civiles en activant la fonctionnalité, ni ne met en colère les groupes de protection de l’enfance en annonçant un demi-tour. Chaque fois qu’il est interrogé, il peut simplement dire qu’il continue de travailler à l’élaboration de garanties supplémentaires et espérer que les gens finiront par s’ennuyer à demander. Je pense que cela pourrait fonctionner pendant un certain temps – mais pas indéfiniment. À un moment donné, les groupes de protection de l’enfance vont se lever et exiger de savoir quand le système sera lancé. Apple ne pourrait pas accéder à iOS 16, par exemple, sans lancer la fonctionnalité ou abandonner ses plans, et il est peu probable qu’il s’en tire aussi longtemps.

J’ai donc proposé une seconde approche :

La deuxième voie, et la meilleure, serait d’annoncer un conseil de surveillance indépendant de type Facebook. Le travail de ce conseil serait de vérifier le contenu de chaque base de données CSAM utilisée par Apple dans le monde. La chose intelligente serait qu’Apple invite sur ce conseil ses critiques CSAM les plus virulents, comme l’universitaire de la cybersécurité Matthew Green.

Il reste à voir si Apple suivra mes conseils, mais je ne pense pas que la suppression du plan du site Web de l’entreprise signifie que l’analyse CSAM est morte – seulement que l’entreprise veut plus de temps pour examiner ses options.

Photo : Kelly-Ann Tan/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :