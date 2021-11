Référendum du département de police de Minneapolis: plusieurs détournements de voitures au cours d’une période de 90 minutes la veille du vote crucial

Juste un jour avant un vote crucial sur l’avenir du service de police de la ville, six détournements de voiture et tentatives de détournement de voiture au total ont eu lieu en 90 minutes.

Selon un porte-parole du département de police de Minneapolis, les incidents ont eu lieu lundi entre 18h14 et 19h48.

LES ÉLECTEURS DE MINNEAPOLIS DÉCIDERONT DE LA MESURE DE REMPLACEMENT DE LA POLICE

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, s’adresse aux médias au sujet de l’amendement proposé à la charte qui remplacerait le service de police, lors d’une nouvelle conférence à l’église orthodoxe grecque St. Mary’s la semaine dernière à Minneapolis. Les électeurs se rendront aux urnes mardi pour trancher la question. (Elizabeth Flores/Star Tribune via AP)

Le premier carjacking a eu lieu vers 18h14 au 1400 Lake St W à Minneapolis, où un véhicule a été volé sous la menace d’une arme.

Le deuxième carjacking armé s’est terminé par le vol du véhicule vers 18h52 et a eu lieu au 4700 Block Garfield.

Le troisième détournement de voiture à main armée a eu lieu vers 19 h 48 au 1500 Lake St W.

En outre, il y a eu également trois tentatives de détournement de voiture, selon le département de police de Minneapolis.

La première tentative de détournement de voiture à main armée a eu lieu à 18 h 48 et a été localisée au 4800 Upton Ave S. Les suspects sont partis dans un SUV.

La deuxième tentative de détournement de voiture à main armée concernait 4 suspects de sexe masculin et s’est produite vers 19 h 01 au bloc 3800 de Pillsbury Ave S. Ils sont arrivés et sont repartis dans un SUV noir.

La troisième tentative de détournement de voiture à main armée s’est produite vers 7 h 36 et les suspects sont également arrivés et sont repartis dans un SUV noir.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans ces cas, selon le porte-parole.

Cette série de détournements de voiture survient quelques jours seulement après que six détournements de voiture supplémentaires se soient produits sur une période de cinq heures vendredi, selon Fox 9.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 17 février 2021, le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, prend la parole lors d’une conférence de presse accompagnée du maire de Minneapolis Jacob Frey à Minneapolis. Des militants de Minneapolis font une deuxième tentative pour se débarrasser du service de police de la ville, plus d’un an après la mort de George Floyd aux mains d’officiers. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP, Pool, File)

AUSTIN, TEXAS, A DÉFINI SON DÉPARTEMENT DE POLICE. MAINTENANT LES ÉLECTEURS DÉCIDERONT SI LA VILLE A BESOIN DE PLUS D’OFFICIERS

Le département de police de Minneapolis, Garrett Parten, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des crimes de détournement de voiture au cours de la dernière année.

« La forte augmentation des crimes de détournement de voiture en 2020 et 2021 a été effrayante pour les résidents, les visiteurs et les entreprises de notre communauté. MPD poursuit son travail de fourniture d’informations sur la sécurité au public, appréhende les suspects, enquête sur les cas et collabore avec le procureur du comté de Hennepin. bureau et les tribunaux pour tenir les contrevenants responsables », a déclaré Parten.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les statistiques du département de police de Minneapolis, il y a eu une augmentation de 286% des détournements de voiture de 2019 à 2020.

Des militants de Minneapolis font une deuxième tentative pour se débarrasser du service de police de la ville, plus d’un an après la mort de George Floyd aux mains d’officiers. (Département de police de Minneapolis/Facebook)

En 2019, 104 « vols avec perte répertoriée d’un véhicule volé » ont été signalés. En 2020, ce nombre est passé à 401.

Les détournements de voitures sont survenus juste un jour avant un référendum sur le service de police de la ville, où les électeurs décideront de mettre en place ou non un département de la sécurité publique, remplaçant le département de police de Minneapolis, qui serait géré par le maire et le conseil municipal.