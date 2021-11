Référendum sur la technocratie : « La Suisse votera le 28 novembre si elle doit rester une démocratie »

du fil du 21e siècle :

Longtemps considéré comme l’un des premiers « bastions de la démocratie » en Europe, la Suisse est devenue une ligne de front importante contre un mouvement fasciste mondial dirigé par les élites qui a depuis pris le contrôle de nombreux gouvernements occidentaux de premier plan – afin d’imposer un technocrate brutal et régime d’apartheid médical. La Suisse conservera-t-elle son statut de phare de liberté pour le monde, ou abandonnera-t-elle la démocratie et capitulera-t-elle devant les pressions de son gouvernement fantôme basé à Davos ?

Dans moins de deux semaines, le monde aura sa réponse.

C’est en ces termes clairs et forts que l’avocat Robert F. Kennedy, Jr. s’est adressé aux Suisses lors de la manifestation du 12 novembre 2021, qui s’est déroulée à Berne.

Ému par l’importance de l’enjeu, le célèbre avocat américain, neveu de l’ancien président des États-Unis, s’est envolé pour la capitale à la dernière minute pour soutenir le peuple et le »amis de la constitution » dans leur effort pour rejeter la loi Covid, qui avait été approuvée en catimini par le parlement fédéral en septembre dernier. Malgré le fait que les mesures Covid prises pendant la pandémie aient été plutôt légères par rapport à d’autres pays européens, ce qui a peut-être rassuré de nombreux citoyens, cette nouvelle loi Covid est une tentative cachée du gouvernement fédéral et des organisations internationales d’instaurer un régime d’exception. Elle leur permettrait d’imposer leurs diktats jusqu’en 2031, date qui coïncide avec l’agenda durable 2030 prévu par le Forum économique mondial.

En Suisse, le vote populaire du 28 novembre 2021 a déjà commencé. Une majorité de citoyens vote déjà par correspondance, tandis que d’autres iront aux urnes le 28 novembre. Trois objets sont à l’ordre du jour : une initiative pour renforcer les soins infirmiers, une initiative sur la nomination des juges par tirage au sort et l’amendement de la loi de mars 19, 2021 loi Covid-19′. Ce texte implique l’approbation du Certificat Covid ou « passe-santé » et l’imposition d’un régime d’exception qui viole les droits constitutionnels des citoyens et les compétences des entités fédérées, contournant le processus démocratique, mais sans le dire clairement.

Pour ajouter l’insulte au préjudice, l’acceptation de la privation de libertés est présentée comme étant liée à une éventuelle compensation financière des dommages causés par les mesures pandémiques. Or, c’est la sécurité financière et la liberté de chaque citoyen suisse qui est menacée par cette loi Covid 19.

Le brillant économiste américain Catherine Austin Fitts, qui accompagnait M. Kennedy et notre organisation, Children’s Health Defence Europe, a présenté deux éléments essentiels : d’une part, la pandémie est principalement une événement monétaire organisé par banques centrales et les fonds d’investissement privés qui permettent d’attribuer la crise financière à un virus, tout en détournant l’argent des contribuables vers des fonds privés.

D’autre part et surtout, il s’agit de prendre le contrôle absolu sur la vie des citoyens en mettant en service un outil de contrôle permanent centralisant toutes les données. Le fameux « pass santé » est en effet destiné à devenir un pass « monétaire », et permettra à des algorithmes définis par une autorité centrale de valider ou d’interdire en temps réel toute transaction financière selon une série de paramètres liés à la santé, la comportement ou les opinions de chacun. La preuve étant que dans Italie ce certificat ‘QR code’ est délivré directement par le Ministère des Finances et non par le Ministère de la Santé.

Il semble donc que le pacte de coexistence silencieuse et de bénéfice mutuel qui permettait une grande liberté et une participation démocratique aux citoyens, en échange de l’octroi de la confidentialité et de l’impunité aux organisations internationales (ex. GAVI, OMS etc.), soit sur le point d’être rompu.

Non seulement la Suisse n’échapperait pas à l’agenda de contrôle déployé dans le ‘Grande réinitialisation’, elle deviendrait peut-être sa capitale et l’une de ses premières victimes.

Alors qu’elle s’était récemment retirée de l’accord général de coopération avec l’Europe, la Suisse semble désormais tomber entre les mains des États-Unis et des organisations internationales qu’elle héberge.

Ainsi, en contradiction avec son rôle traditionnel de pays neutre, le pays est actuellement candidat au Conseil de sécurité de l’ONU, qui a la ferme intention de promouvoir l’agenda 2030 (Davos). C’est dans ce même esprit que Guy Parmelin, président de la Confédération, était à Washington du 19 au 21 novembre, en vue d’une collaboration plus étroite dans les domaines de l’entreprise, de l’éducation, de la recherche et de l’innovation. Il était là pour rencontrer Eric Lander, directeur de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche responsable des politiques de réponse à la pandémie, y compris le développement de vaccins pour les futures pandémies (après le coronavirus).

Déjà fortement critiqué pour le financement qu’il a reçu de Jeffrey Epstein, Lander, qui a présidé le projet Human Genome pendant de nombreuses années, est considéré comme une figure centrale dans la promotion des technologies ARN et des innovations « transhumanistes ». Depuis sa nomination à la Maison Blanche, il a pris la tête d’une nouvelle agence ARPA-Santé (ou ‘Darpa santé’) dont l’objectif sera d’intégrer les données de surveillance et les données biologiques individuelles aux données collectées par les GAFA dans une ouverture de synthèse la voie vers une forme de dictature numérique contrôlée par l’intelligence artificielle (par exemple le programme SAFE HOME).

En parallèle, on assiste par exemple en Suisse au lancement de l’initiative GESDA, le Geneva Science and Diplomacy Anticipator dont l’objectif est de former un leadership mondial de la gouvernance par la technologie.

La crainte que la Suisse ne soit catapultée dans un avenir orwellien est donc bien réelle. En témoigne également une mise en garde ferme de l’archevêque Vigano, ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis, à l’occasion du célèbre référendum.

Mais si beaucoup d’Américains se tournent vers la Suisse, c’est aussi parce que les constitutions de leurs États fédéraux sont similaires et parce que là-bas, les libertés des citoyens sont sacrées.

On espère que les appels de personnalités internationales telles que Robert F. Kennedy, Jr. et Catherine Austin Fitts, dont les discours qui plaisent à la foule ont reçu des centaines de milliers de partages, et le travail remarquable des lanceurs d’alerte et des organisations suisses, réussiront à modifier la sombre trajectoire tracée par les élites de Davos.

