Référendum sur l’indépendance : Sturgeon qualifié de « pathétique » pour avoir refusé d’honorer le vote de 2014 | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon promet un deuxième référendum d’ici fin 2023

Lors d’un discours à Holyrood, le premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré : « Alors que nous sortons de la pandémie, des choix doivent être faits qui façonneront notre économie et notre société pour les décennies à venir. Quel parlement, Westminster ou Hollyrood, devrait faire ces choix ? »

Elle a ajouté : « Les arguments en faveur de l’indépendance sont solides – nous les présenterons ouvertement, franchement, avec confiance et ambition. »

Mme Sturgeon a déclaré que le SNP espérait présenter le dossier de l’indépendance au peuple écossais avant la fin de 2023, ce qui suggère qu’elle est convaincue qu’un référendum sur l’indépendance sera accordé par le gouvernement britannique au cours des deux prochaines années.

Mais un énorme 81% des 3 594 électeurs d’un sondage Express.co.uk organisé du 9 septembre à 12 heures le 13 septembre a déclaré que le Premier ministre ne devrait pas autoriser un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Les participants au sondage comprenaient des électeurs écossais, dont certains ont exprimé leur ressentiment face aux projets de Sturgeon pour le pays.

Une citoyenne, Mme Mitchell, a déclaré : “Elle et le SNP sont en train de ruiner l’Écosse – si un référendum est organisé, ce devrait être un référendum qui décidera oui/non pour METTRE FIN À LA DÉVOLUTION ÉCOSSAIS !”

Un autre électeur a fait rage : « L’Écosse a déjà un déficit de 36 milliards de livres sterling, donc s’ils gagnent l’indépendance, qui paiera pour combler ce trou noir ?

« Laissez-moi deviner, Sturgeon devra augmenter massivement les impôts et demander à l’UE de les renflouer.

« Il me semble que tout est une question de pouvoir pour Sturgeon et elle le fera voler jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants, puis s’en ira et dira que cela n’a rien à voir avec elle. C’est vraiment pathétique.

Lorsque le dernier référendum écossais a eu lieu en 2014, les citoyens britanniques ont été informés qu’il s’agissait d’un vote « unique dans la vie ».

Les votes des résidents écossais pour rester dans le Royaume-Uni ont été remportés par plus de 10 pour cent, puisque 55,30 pour cent des voix ont déclaré que l’Écosse ne devrait pas devenir un pays indépendant, et 44,70 pour cent des voix ont dit qu’elle le devrait.

De nombreux Britanniques et députés ont fait valoir que le résultat de 2014 devrait être respecté et que les appels de Sturgeon à un autre référendum sont prématurés, étant donné que moins de 10 ans se sont écoulés depuis le verdict du public écossais.

Un lecteur d’Express a écrit avec fureur : « Inscrivez-vous dans la LOI qu’aucun référendum sur l’indépendance ne peut être organisé au cours des 20 prochaines années et que le Royaume-Uni doit respecter le vote de 2014. ARRÊT COMPLET.”

D’autres lecteurs de l’Express ont cependant estimé qu’un nouveau vote devrait être organisé afin que le peuple écossais puisse décider une fois pour toutes par qui il veut être dirigé.

Un électeur a commenté : « Le peuple écossais connaît les arguments et devrait voter d’ici la fin de l’année.

“J’espère que la majorité votera encore une fois pour rester avec le reste du Royaume-Uni.

“Probablement, si le SNP perd à nouveau, après deux semaines, il parlera d’un autre référendum.”

Un autre a déclaré : « L’union est terminée, c’est au peuple d’Écosse de décider.

« Une union signifie que l’Angleterre pourrait partir si elle le voulait, tout comme l’Écosse si elle le veut.

« Le Brexit a tout changé.

“Les Écossais ne veulent pas être gouvernés par Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, John Redwood et Mark Francois.”

Une enquête YouGov auprès d’adultes écossais réalisée en mai 2021 suggère que, depuis le début de la pandémie, le nombre d’Écossais qui souhaitent rester au Royaume-Uni a augmenté d’environ cinq pour cent, dépassant le soutien à l’indépendance.

On pense que le déploiement impressionnant du programme de congé ainsi que le programme de vaccination ont rétabli la confiance du public écossais en Westminster.

Certains lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait valoir que si l’Écosse votait pour quitter le Royaume-Uni, ce serait catastrophique pour le pays financièrement, et ils se sont demandé pourquoi un si grand pourcentage de la population écossaise soutenait l’indépendance.

Êtes-vous d’accord avec la majorité des lecteurs pour dire que Boris devrait refuser d’accorder un référendum ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.