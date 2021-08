Reffensberger dit qu’il témoignerait «absolument» contre Trump 10z viral

Celles-ci semblent arriver à un rythme croissant, tout en prenant de l’ampleur et, surtout, en élargissant toute la portée de l’enquête sur Trump et les fondements du 6 janvier.

On aurait pu croire qu’une enquête limitée aux appels téléphoniques passés entre la Maison Blanche et les organisateurs des bus, les SMS des Proud Boys et les messages Facebook (tous cités à comparaître), demandant aux enquêteurs du FBI de commenter ce qu’ils peuvent en termes de portée de leurs enquêtes sur la Maison Blanche, le cas échéant, entrer dans les détails de qui était là, qui savait quoi, qui a payé pour quoi, et s’il y avait un plan organisé (il y avait), une enquête telle car cela pouvait être considéré comme satisfaisant, avec la concentration nécessaire. On aurait pu dire qu’une enquête portant sur les machines à voter, Guiliani et Georgia serait plus distrayante qu’informative. Nous avons besoin de la machinerie du coup d’État.

Mais, tant que nous arrivons finalement à savoir qui, quoi, où, de la façon dont les gens ont fait irruption dans le Capitole, ce «plan» est meilleur. Pour l’instant, le secrétaire d’État géorgien Raffensperger n’a pas témoigné devant le comité, mais, bien sûr, très peu de personnes l’ont fait jusqu’à présent. Mais le fait qu’il y ait des discussions et une hypothèse selon laquelle cette enquête va largement dans « The Big Lie » est extrêmement encourageant. Le fait que Raffensperger ait dit qu’il témoignerait d’un ton confiant est d’autant plus fort. Les exemples énoncent les attentes pour ce qui est à venir. Si Raffensberger y a répondu et est appelé tôt, davantage de républicains se sentiront obligés de venir eux-mêmes. Les écrous et boulons, Proud Boys, Stone, les journaux d’appels de la Maison Blanche, tout sera nécessaire, mais le Big Lie Big Scope est l’étalon-or.

Plus important encore, Raffensberger a déclaré : « J’ai respecté la loi », dans le cadre de sa justification. Ces mots mêmes, bien sûr, ont créé le contraste, la Maison Blanche l’appelant et lui disant de trouver 11 000 voix. Nous avons essayé de trouver un moyen de faire de cet appel téléphonique particulier un crime en soi. Certains avocats très respectables pensent que oui. Nous ne le voyons pas, les crimes liés à la loi électorale sont en fait assez étroits. Au lieu de cela, l’appel devient « une partie » du crime, chaque élément de preuve est une brique dans un mur du crime. Il faut dire qu’il ne fait aucun doute que Lindsey Graham pourrait être arrêtée, ce soir, pour des accusations fédérales et étatiques. Lindsey Flat a dit à Raffensperger, sur bande, de perdre des bulletins de vote, de le voler. Le fait que Lindsey n’ait pas attiré plus d’attention est en fait extrêmement décourageant. Lindsey fait partie du Big Lie et a commis un crime grave et évident.

Quoi qu’il en soit, la franchise de Raffensberger et la réponse sans vergogne sont importantes. Tout le monde sait que Trump était obsédé par la Géorgie, qu’il a construit le Grand Mensonge autour de la Géorgie et mis le plus de pression sur Raffensberger. Nous sommes convaincus que le conseiller juridique du comité connaîtra la réponse.

Raffensperger dit qu’il parlerait au comité du 6 janvier sur demande pic.twitter.com/4f3TvP4XJK – Acyn (@Acyn) 12 août 2021

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak