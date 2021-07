Refinancement de prêt immobilier : quand et comment refinancer votre prêt immobilier

Le refinancement immobilier consiste à rembourser votre prêt immobilier existant en souscrivant un nouveau prêt immobilier avec de meilleures conditions telles qu’un taux d’intérêt plus bas.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont tombés à des niveaux historiquement bas en 2021. Début septembre 2019, par exemple, les taux des prêts immobiliers les plus bas étaient d’environ 8,40 %, et en juillet 2021, les taux de prêts immobiliers les plus bas proposés se situent dans les 6,49-. Gamme de 6,95%. La baisse des taux offre aux propriétaires une opportunité d’augmenter leur épargne en temps de pandémie en refinançant leurs prêts, selon le livre blanc de BankBazaar intitulé « Refinancement des prêts immobiliers en 2021 ».

Le refinancement des régimes auxquels les propriétaires sont éligibles pourrait les aider à bénéficier de paiements d’intérêts inférieurs, d’IME plus petits et de durées de prêt plus courtes, ce qui leur permet de se désendetter plus rapidement. Aujourd’hui, les nouveaux emprunteurs peuvent automatiquement bénéficier de prêts à faible taux auprès des principaux prêteurs. Mais dans certains cas, les emprunteurs ayant contracté des prêts immobiliers avant octobre 2019 peuvent payer des taux plus élevés.

Cela augmente leur coût global d’emprunt et oblige donc à évaluer la question importante : doivent-ils refinancer leur crédit immobilier ? Le refinancement pourrait faire économiser aux propriétaires des centaines de milliers de roupies. Voici comment:

Qu’est-ce que le refinancement de prêt immobilier ?

Le refinancement immobilier consiste à rembourser votre prêt immobilier existant en souscrivant un nouveau prêt immobilier avec de meilleures conditions telles qu’un taux d’intérêt plus bas. Le nouveau prêt peut être contracté soit auprès du même prêteur, soit auprès d’un nouveau prêteur. L’ancien prêt est fermé. L’emprunteur peut commencer à rembourser le nouveau prêt. Un prêt avec des conditions de paiement plus avantageuses aidera l’emprunteur à économiser à long terme sur les intérêts.

Par exemple, un prêt de Rs 50 lakh à 8,00 % pendant 20 ans génère des intérêts de Rs 50,37 lakh. Si ce prêt est refinancé à 7,00 %, les intérêts tombent à Rs 43,03 lakh, garantissant une économie de près de Rs 7 lakh, qui peut être utilisée pour l’épargne, les investissements et la réalisation de diverses aspirations telles que les voyages, la mise à niveau du véhicule ou l’enseignement supérieur. .

Quand devriez-vous refinancer votre prêt

Bien planifier le refinancement fait une grande différence pour vos remboursements de prêt. Voici les situations dans lesquelles il est judicieux de refinancer.

QUAND IL RESTE DU TEMPS SUR VOTRE PRÊT : Le refinancement au début de la durée de votre prêt – généralement au premier semestre – est plus logique. Pendant ce temps, vos IME se concentrent principalement sur les paiements d’intérêts. Par conséquent, un prêt refinancé à un taux d’intérêt inférieur permettra de réaliser des économies.

QUAND VOUS OBTENEZ DES TAUX D’INTÉRÊT PLUS BAS : Souvent, la plus grande partie du coût d’accession à la propriété est l’intérêt sur le prêt immobilier. Un prêt moins cher d’environ 50 points de base ou plus pourrait entraîner une durée de prêt plus courte, des IME inférieurs, des paiements d’intérêts inférieurs et une importante épargne à long terme.

QUAND VOTRE COTE DE CRÉDIT ET VOTRE REVENU AMÉLIORENT : Une amélioration de votre cote de crédit (750 ou plus) ainsi que la stabilité de vos revenus vous permettront d’accéder aux meilleures offres de prêt.

QUAND LES FRAIS DE REFINANCEMENT LE JUSTIFIENT : Le refinancement a un coût. Lorsque les économies projetées du refinancement dépassent les coûts, vous devriez envisager un refinancement.

QUAND VOUS OBTENEZ UN MEILLEUR SERVICE : La gestion des comptes numérisée, le service client à la volée, la proximité de la succursale, les coûts de gestion des comptes réduits, associés aux raisons susmentionnées, constituent des arguments convaincants pour le refinancement.

Qui doit refinancer ?

Les prêts immobiliers sont refinancés pour de nombreuses raisons, dont certaines sont énumérées ci-dessous.

EMPRUNTEURS ÉLIGIBLES À DES TAUX PLUS BAS : Votre taux de prêt actuel peut être beaucoup plus élevé par rapport à ce qui vous est offert aujourd’hui.

EMPRUNTEURS AVEC DES SCORES DE CRÉDIT ÉLEVÉS : Si votre pointage de crédit s’est amélioré et dépasse 750, vous pourriez être admissible à de meilleures offres de prêt.

EMPRUNTEURS À LA RECHERCHE D’UNE MEILLEURE RÉFÉRENCE : Les prêts bancaires liés aux pensions sont devenus le choix préféré des clients ayant de bons revenus et de bons profils de crédit. Les prêts liés aux pensions sont tarifés de manière plus transparente, ce qui aide les emprunteurs à évaluer quand et dans quelle mesure leurs taux variables augmenteront ou diminueront.

EMPRUNTEURS RECHERCHANT UN EMIS PLUS PETIT OU PLUS LONGTEMPS : Un prêt refinancé pourrait vous aider à payer un IME inférieur en raison du taux inférieur. Cela pourrait également augmenter la durée de votre prêt, ce qui vous facilitera le remboursement du prêt.

EMPRUNTEURS AYANT BESOIN DE MODALITÉS DE PAIEMENT PLUS FACILES : Les termes et conditions peuvent augmenter les coûts d’emprunt – par exemple, être invité à prépayer un minimum de 2 fois votre EMI au lieu de 1 fois augmente les intérêts.

EMPRUNTEURS AYANT BESOIN D’UN MEILLEUR SERVICE CLIENT : Des services numérisés, une gestion de compte instantanée, un gestionnaire de relations réactif et la proximité de l’agence facilitent la tâche de l’emprunteur, en particulier en cas de pandémie.

PROPRIÉTAIRES À LA RECHERCHE DE RENDEMENTS LOCATIFS PLUS ÉLEVÉS : Un prêt moins cher pourrait aider à améliorer le rendement locatif de votre propriété sous-prêt.

Comment refinancer

Étape 1 : Vérifiez si votre prêt est à un prix compétitif et vous offre la qualité de service dont vous avez besoin. Si c’est le cas, vous n’avez pas besoin de refinancer. Intitulons ici les intérêts que vous payez « A ».

Étape 2 : Si votre propre prêteur propose un taux inférieur à celui que vous payez, adressez-vous à votre prêteur et demandez à être transféré au taux inférieur. Cela impliquera de payer des frais de traitement.

Étape 3 : Calculez vos économies à partir de l’étape 2. Ce serait les intérêts économisés moins les coûts de refinancement. Appelons cela ‘B’.

Étape 4 : Si le prêteur ne vous offre pas un taux compétitif, adressez-vous à un autre prêteur en fonction de votre profil de crédit et de revenu. Demandez le taux le plus bas dont vous pouvez bénéficier ainsi que les coûts de refinancement.

Étape 5 : Calculez les économies à partir de l’étape 4. Appelons cela « C ».

Étape 6 : Comparez « A », « B » et « C ». L’option qui vous offre le taux d’intérêt le plus bas et d’autres avantages souhaitables est votre option de prédilection.

COMPRENONS CELA AVEC UN EXEMPLE

Vous avez un solde de prêt de Rs 25 lakh à 8% avec neuf ans restants sur votre prêt. Vos choix :

R : Ne faites rien, restez avec votre prêteur actuel.

B : Cherchez à vous refinancer à un taux inférieur auprès de votre prêteur actuel.

C : Cherchez à vous refinancer à un taux inférieur auprès d’un nouveau prêteur.

Voici les maths.

Économies nettes calculées comme les intérêts économisés sur l’option A (Rs. 10,15 lakh) moins les nouveaux intérêts moins les coûts de refinancement. Le pourcentage d’épargne est l’épargne nette en pourcentage des intérêts payés dans l’option A.

L’exemple ci-dessus montre que malgré le même taux offert dans les options ‘B’ et ‘C’, il y a des coûts de refinancement plus élevés dans ‘C’, ce qui fait de ‘B’ l’option préférable.

