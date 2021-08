réfléchissez à deux fois avant de cliquer sur “OK”

in

(CNN espagnol) – Vous sentiriez-vous à l’aise si vous aviez quelqu’un assis à côté de vous qui regardait votre écran d’ordinateur tout le temps ? Probablement pas. C’est pourtant ce que vous autorisez en cliquant sur « Accepter » l’utilisation de cookies lors de la navigation sur Internet, puisque vous autorisez le partage de tout ce que vous faites sur votre ordinateur et dans votre navigateur. La fréquence à laquelle apparaissent des fenêtres pop-up demandant votre consentement peut être écrasante, à tel point qu’elle a amené certains utilisateurs à cliquer car sa présence est gênante.

Mais que sont ces publicités et pourquoi envahissent-elles votre expérience de navigation ?

Tout a commencé en 2018 avec la mise en place du Règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement européen – qui s’applique également aux sites Web aux États-Unis – qui oblige les sites Web à être honnêtes sur les cookies qu’ils installent et les données qu’ils suivent.

« Ces lois garantissent fondamentalement la confidentialité des données personnelles des personnes à caractère personnel. Donc, pour ces portails, en particulier les grands portails Internet, ils n’avaient d’autre choix que de montrer cet avis et d’attendre le consentement des utilisateurs », a expliqué Dmitry Bestuzhev, directeur de l’équipe de recherche et d’analyse pour l’Amérique latine chez Kaspersky à CNN en Español .

Cependant, comprendre les informations sur l’utilisation des cookies “est une tâche assez complexe”, selon Bestuzhev, qui a parfois amené les utilisateurs à cliquer sans en être pleinement conscients des implications.

Une étude sur le consentement non informé aux cookies menée par des universitaires de l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne et de l’Université du Michigan aux États-Unis, a révélé que la principale motivation des utilisateurs à interagir avec l’avis de consentement aux cookies “est l’hypothèse que le site Web ne peut pas être accessible de toute autre manière ». Les autres motivations courantes mentionnées dans l’étude étaient « l’annonce me distrait de la consultation du site Web » et d’autres personnes ont interagi avec l’annonce « par habitude ».

Bestoujev a indiqué qu’il est plus facile d’avoir une technologie supplémentaire que d’essayer de comprendre ce qu’un portail fera avec ses cookies, car il est pratiquement impossible de savoir quel type de cookies un site Web utilise et comment les informations de l’utilisateur seront utilisées. “C’est pourquoi nous voyons de nombreux modules complémentaires pour les navigateurs aujourd’hui.”

Alors devez-vous ou ne devez-vous pas accepter les cookies ?

Les cookies sont des morceaux de code qui donnent à un site Web une sorte de mémoire à court terme lui permettant de mémoriser de petites parties de vos informations de navigation, telles que vos informations de connexion et vos préférences de navigation, pour vous offrir une expérience plus personnalisée. Cependant, ces mêmes cookies peuvent également être utilisés pour suivre votre activité en ligne et permettre aux annonceurs de vous cibler avec une grande précision.

« Le danger réside dans sa capacité à garder une trace de l’historique de navigation des gens. Ce comportement de style ‘Big Brother’ peut soulever des problèmes de sécurité », selon un article de Kaspersky.

Ainsi, bien que les propres cookies améliorent votre expérience de navigation et soient généralement plus sûrs, “il existe également des cookies malveillants, il existe en fait des cookies conçus pour espionner les utilisateurs, pour collecter des informations, et c’est la grande différence”, a déclaré Bestuzhev.

Le niveau de confidentialité que chaque personne choisit est une décision personnelle, mais les utilisateurs peuvent commencer par configurer leur propre navigateur pour activer ou désactiver la fonction de suivi sur le Web. Cette option est disponible dans les navigateurs tels que Firefox, Chrome, Brave et Safari.

Comment éviter les pop-ups ?

Si vous voulez arrêter de voir les pop-ups et préférez la technologie pour les gérer, il existe des extensions telles que Consent-O-Matic, Privacy Cloud, et je me fiche des cookies (ce qui se traduit littéralement par “Je ne suis pas intéressé dans les cookies. cookies “) qui bloquent ou masquent les fenêtres pop-up, ou complètent automatiquement vos préférences concernant l’utilisation des cookies.

Partant du principe que les pop-ups sur l’utilisation des cookies sont conçus pour prêter à confusion et inciter les utilisateurs à accepter d’être suivis, Consent-O-Matic répond pour vous « afin que vous ne soyez pas manipulé ». De même, Privacy Cloud agit en « supprimant la plupart des bannières de cookies et en refusant le consentement par défaut ».

Pour sa part, je m’en fous des cookies supprime les avertissements de cookies “sur presque tous les sites Web, évitant des milliers de clics inutiles”. Cependant, cette extension peut accepter automatiquement la politique en matière de cookies, “en fonction de ce qui est le plus simple à faire”, de sorte qu’elle peut ne pas éliminer complètement l’utilisation de cookies.

Le site Web I don’t care about cookies recommande à l’utilisateur de se renseigner sur les cookies et sur les questions de confidentialité et de protection des données.

“Il est très important de comprendre que la confidentialité est liée à la sécurité”, a conclu Bestuzhev.

