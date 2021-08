Réfléchissez à deux fois avant de louer un casier bancaire ! Vous n’obtiendrez rien si le contenu est perdu en raison d’une loi de Dieu

in

Image représentative

Les nouvelles règles des casiers bancaires de RBI : La Reserve Bank of India a révisé les directives pour l’embauche de coffres-forts auprès des banques. La banque centrale a limité la responsabilité de la banque à seulement 100 fois le loyer annuel en cas de perte du contenu du casier en raison d’incidents comme un incendie, l’effondrement d’un bâtiment ou des fraudes commises par des employés de banque.

De plus, la banque ne sera pas responsable de votre perte si le contenu du casier est perdu ou endommagé en raison de catastrophes naturelles ou d’événements « de force majeure » ​​comme des tremblements de terre, des inondations, des éclairs et des orages.

Les nouvelles directives entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliqueront à la fois aux casiers de dépôt sécurisés nouveaux et existants et à la facilité de garde des articles auprès des banques.

« Il est de la responsabilité des banques de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels se trouvent les coffres-forts. Il a la responsabilité de s’assurer que des incidents tels que l’incendie, le vol/le cambriolage/le cambriolage, la dacoité, l’effondrement d’un bâtiment ne se produisent pas dans les locaux de la banque en raison de ses propres défauts, négligence et par tout acte d’omission/commission », a déclaré la RBI dans son notification.

« Comme les banques ne peuvent prétendre qu’elles n’assument aucune responsabilité envers leurs clients pour la perte du contenu du casier, dans les cas où la perte du contenu du casier est due aux incidents mentionnés ci-dessus ou imputables à une fraude commise par son (ses) employé(s), les banques la responsabilité sera d’un montant équivalent à cent fois le loyer annuel en vigueur du coffre-fort », a-t-il ajouté.

Quand la banque sera-t-elle responsable

Les banques seront responsables de la perte du contenu du casier en raison d’un incendie, d’un vol, d’un cambriolage, d’un cambriolage, d’un effondrement de bâtiment ou d’une fraude commise par les employés de la banque. Cependant, la responsabilité de la banque sera limitée à 100 fois le loyer annuel.

Quand la banque ne sera pas responsable

Bien que les banques aient été invitées à mettre en place une politique approuvée par le conseil d’administration décrivant leur responsabilité pour toute perte ou dommage au contenu des casiers en raison de leur négligence, les banques ne seront pas responsables de la perte du contenu du casier. en raison de calamités naturelles, ou « actes de Dieu » comme les tremblements de terre, les inondations, les éclairs et les orages.

« La banque ne sera pas responsable des dommages et/ou de la perte du contenu du casier résultant de catastrophes naturelles ou de catastrophes naturelles telles que tremblement de terre, inondations, foudre et orage ou de tout acte imputable à la seule faute ou négligence du client, “, a déclaré la notification RBI.

Location de casier

Pour assurer le paiement rapide du loyer du casier, RBI a permis aux banques d’obtenir un dépôt de garantie au moment de l’attribution. Ces cautions couvriraient trois ans de loyer et les frais d’ouverture du casier dans une telle éventualité.

En outre, il a été demandé aux banques de ne pas exiger de tels dépôts à terme de la part des détenteurs de casiers existants ou de ceux qui ont un compte opérationnel satisfaisant.

Cependant, si le client ne paie pas le loyer du casier pendant trois années consécutives, les banques seront libres d’ouvrir tout casier en suivant la procédure en bonne et due forme.

“Les banques auront le pouvoir discrétionnaire d’ouvrir n’importe quel casier conformément à la procédure régulière si le loyer n’a pas été payé par le client pendant trois années consécutives”, a déclaré RBI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.