Réfléchissez à deux fois avant de partir en randonnée avec Google Maps

Google doit résoudre un grave problème de Google Maps qui est apparu ces derniers jours. Bien que Maps soit l’un des meilleurs outils pour naviguer dans les villes animées, vous devriez réfléchir à deux fois avant de suivre ses instructions lors de votre prochaine excursion de randonnée. Des rapports ont détaillé quelques cas en Écosse où Google Maps proposait des itinéraires de randonnée potentiellement mortels aux utilisateurs s’appuyant sur l’application de navigation populaire pour les guider. Google a déjà apporté des modifications à l’expérience de randonnée Google Maps pour ces endroits et analyse la situation plus en détail.

Randonnée Ben Navis avec Google Maps

Jeudi, un rapport publié dans Mountaineering Scotland a déclaré que les experts déconseillaient aux gens de suivre des itinéraires en ligne potentiellement mortels sur la plus haute montagne de Grande-Bretagne. C’est le pic Ben Navis qui s’élève à 4 500 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le rapport indique que le John Muir Trust est préoccupé par le nombre de personnes utilisant Google Maps pour la randonnée. Les indications de Google Maps peuvent diriger les utilisateurs vers le parking le plus proche du sommet. Il indiquerait alors un itinéraire que les experts qualifient de « très dangereux, même pour les grimpeurs expérimentés ».

“Le problème est que Google Maps dirige certains visiteurs vers le parking d’Upper Falls, probablement parce que c’est le parking le plus proche du sommet”, a déclaré Nathan Berrie, agent de conservation de Nevis de John Muir Trust, dans un communiqué.

“Mais ce n’est PAS la bonne route, et nous rencontrons souvent des groupes de marcheurs inexpérimentés se dirigeant vers Steall Falls ou sur les pentes sud du Ben Nevis, croyant que c’est la route vers le sommet.”

Les itinéraires de randonnée de Google Maps pour Ben Navis ont montré un chemin dangereux.

La ligne pointillée dans l’image ci-dessus ressemble à un itinéraire de randonnée jusqu’au sommet. Le suivre pourrait avoir des conséquences désastreuses. Même les randonneurs expérimentés peuvent avoir des problèmes avec l’itinéraire.

“La ligne traverse un terrain très escarpé, rocheux et sans chemin où même avec une bonne visibilité, il serait difficile de trouver une ligne sûre”, a déclaré Heather Morning, conseillère en sécurité en montagne chez Mountaineering Scotland. “Ajoutez des nuages ​​bas et de la pluie, et la ligne suggérée par Google est potentiellement fatale.”

D’autres pics pourraient avoir le même problème

Il n’y a pas que Ben Nevis. Pour faire de la randonnée à An Teallach avec Google Maps, “un itinéraire” de marche “a été saisi dans le moteur de recherche, et la ligne proposée conduirait les gens au-dessus d’une falaise”.

Mountaineering Scotland et John Muir Trust ont demandé à Google de les consulter afin que les informations potentiellement mortelles soient supprimées. Le rapport Mountaineering Scotland indique que Google a répondu à leurs appels par le silence.

Le John Muir Trust a affiché des panneaux dans la région de Ben Nevis pour les randonneurs inexpérimentés, rapporte le New York Times. Mais les gens les ignorent souvent.

On ne sait pas si des problèmes similaires pourraient affecter d’autres montagnes. Le Times propose un exemple similaire du New Hampshire, où les sauveteurs en montagne ont sauvé de nombreuses personnes qui comptaient sur leur téléphone pour naviguer dans les montagnes. Le rapport ne cite pas spécifiquement Google Maps dans l’exemple du New Hampshire.

Google résout le problème de la randonnée

Vendredi, Google a déclaré à CNN qu’il enquêtait sur les plaintes concernant les randonnées :

Nous avons conçu Google Maps en pensant à la sécurité et à la fiabilité, et nous travaillons rapidement pour enquêter sur le problème de routage sur Ben Nevis et ses environs. En plus d’utiliser des données faisant autorité et des images haute définition pour mettre à jour la carte, nous encourageons les organisations locales à fournir des informations géographiques sur les routes et les itinéraires via notre outil de téléchargement de données géographiques.

Samedi, Google a déclaré à Yahoo qu’il avait enquêté sur le problème de Google Maps pour la randonnée Ben Navis :

Nous avons enquêté sur le problème à Ben Nevis et avons confirmé que nos itinéraires à pied ne conduisent pas les gens à emprunter des itinéraires dangereux.

Google a également déclaré que la ligne pointillée jusqu’au sommet Ben Navis indique la distance jusqu’au sommet. Ce n’est pas un sentier praticable :

Nos itinéraires routiers dirigent actuellement les gens vers le parking du début du sentier de Nevis Gorge – le terrain le plus proche du sommet – qui comporte des panneaux bien visibles indiquant que le sentier est très dangereux.

La société a déclaré que Google Maps dirigerait les randonnées vers le centre d’accueil des visiteurs de la montagne au lieu du parking. Il passe également en revue d’autres itinéraires près de Ben Navis.

Google Maps n’est peut-être pas le meilleur pour la randonnée

C’est une chose d’utiliser ces applications sur la voie publique. C’est très différent de compter sur eux dans le désert. Au lieu de Google Maps et d’autres applications de navigation, les randonneurs doivent s’appuyer sur des cartes papier provenant de sources fiables. Ils devraient apporter des boussoles lorsqu’ils sont dans la nature et un équipement approprié.

