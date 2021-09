Réfléchissez, obtenez la liberté et devenez riche (avec Bitcoin) | par Sylvain Saurel | sept. 2021

in

Bitcoin vous permet de vivre votre vie selon vos propres conditions.

Illustration de Sylvain Saurel

Napoléon Hill’s “Il faut penser pour devenir riche» est l’un des best-sellers les plus influents de tous les temps. Il s’est vendu à plus de 60 millions d’exemplaires dans le monde. Si vous ne l’avez pas encore lu, je vous encourage à le lire au moins une fois. Personnellement, c’est un livre que j’ai lu et relu plusieurs fois.

A chaque fois je redécouvre des passages qui m’interpellent et me font réfléchir.

L’ayant relu récemment, j’ai redécouvert ce passage qui m’a interpellé :

« Lorsque vous élaborez votre plan pour gagner votre part de richesse, ne vous laissez pas influencer par ceux qui se moquent de vos rêves. »

Cette phrase a beaucoup de sens quand on est dans le monde Bitcoin depuis plusieurs années comme moi. Lorsque j’ai lu ce livre pour la première fois, Bitcoin n’existait pas encore et cette phrase ne m’attirait pas de la même manière.

Les choses sont différentes aujourd’hui.

Avec Bitcoin, vous faites face à une révolution monétaire sans précédent. Une révolution visant à vous redonner le pouvoir sur votre argent. Vous devez donc réfléchir à ce que signifie l’argent et, plus important encore, à la manière de conserver votre part de richesse pour réaliser vos rêves.

Réaliser vos rêves signifie vivre votre vie selon vos propres termes.

Vous ne pouvez pas vivre votre vie comme vous le souhaitez si vous n’avez pas la liberté de faire ce que vous voulez avec votre argent. Dans le système monétaire et financier d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas faire vos propres choix concernant l’argent.

Si vous souhaitez économiser le fruit de votre travail, vous perdrez mécaniquement de l’argent à cause de l’inflation monétaire incessante que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Tout est fait pour vous faire dépenser votre argent dans des choses inutiles.

La société de consommation vous convainc que vous avez constamment besoin de nouvelles choses inutiles.

Pour être riche au sens noble du terme, c’est-à-dire pouvoir mener la vie de votre choix avec ceux que vous aimez, vous devrez conquérir la liberté avec votre argent. C’est une condition préalable. Sans cela, vous serez condamné à gagner de plus en plus d’argent juste pour conserver votre niveau de vie actuel.

Le système du dollar est un système d’appauvrissement généralisé. Pour ceux qui vivent en Occident, le cercle vicieux est plus lent que pour le reste du monde. C’est pourquoi je n’arrête pas de dire que Bitcoin est principalement pour les 95% les plus pauvres de la planète.

Si vous vivez en Amérique, au Canada ou en Europe, vous pouvez également embrasser la révolution Bitcoin pour protéger votre avenir et gagner cette liberté. Néanmoins, beaucoup ne parviennent pas à comprendre la valeur de la révolution Bitcoin en Occident, car ils ne subissent pas la même injustice du système actuel que le reste du monde.

Être riche dans le système actuel n’a pas la même signification qu’être riche dans le système Bitcoin. Être riche avec de l’argent faible qui est constamment dévalué et ne peut pas être utilisé à sa guise dans le système bancaire actuel n’est pas quelque chose dont vous devriez être satisfait.

Tu mérites mieux. Vous méritez de pouvoir réaliser vos rêves en vivant votre vie. Vous devriez pouvoir dépenser votre argent si vous le souhaitez, pas parce que l’inflation monétaire va de toute façon vous priver de votre pouvoir d’achat.

Conserver les fruits de votre travail en toute sécurité est un droit humain fondamental. C’est un droit que Bitcoin vous garantit.