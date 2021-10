réfléchit moins de lumière qu’il y a 20 ans

in

10/01/2021 à 14:32 CEST

Une équipe de chercheurs américains de l’American Geophysical Union (AGU) a analysé les mesures de la lumière réfléchie par la Terre au cours des deux dernières décennies, trouvant une diminution significative de la réflectance de la planète. L’obscurcissement de la Terre signifie que davantage d’énergie solaire est captée par le système climatique : cela pourrait être inquiétant pour l’équilibre du climat de la Terre.

Il y a environ 500 ans, Léonard de Vinci expliquait le phénomène connu sous le nom de “Luminosité de la Terre”. Il a découvert que la Terre et la Lune réfléchissent la lumière du Soleil, mais toutes les deux semaines, le Roi Soleil se positionne derrière notre satellite : à ce moment-là, la surface de la Lune reste éclairée grâce à la lumière du soleil réfléchie par notre propre planète.

Ce phénomène nous permet d’apprécier et de mesurer la lumière réfléchie par la Terre, et c’est l’objectif principal de la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters. Selon un communiqué de presse, mesures de la lumière réfléchie par la Terre qui illumine la surface de la Lune et les données fournies par les satellites montrent une forte diminution de la réflectance de la Terre ou albédo, au cours des deux dernières décennies.

L’albédo de la Terre et ses variations

Il est connu comme albédo au pourcentage de rayonnement qu’une surface réfléchit par rapport au rayonnement qui lui tombe dessus. Les niveaux d’albédo diminuent sur les surfaces plus sombres et augmentent sur les plus claires. Dans le cas de la Terre, son albédo moyen est d’environ 37 % du rayonnement provenant du Soleil, bien qu’il puisse être réduit par divers facteurs.

Les albédo de la terre elle peut augmenter jusqu’à 10 % pendant les mois d’avril et de mai : elle change avec les saisons, puisque la majeure partie de la lumière solaire provenant de la Terre est réfléchie par la couche nuageuse, qui varie également avec les saisons.

Les spécialistes ont été surpris d’apprécier la chute de l’albédo ou réflectance de la Terre : après 17 ans avec de légères variations, les données des trois dernières années montrent une forte baisse. Les causes principales peuvent être au nombre de deux : la luminosité du Soleil ou la réflectivité de la planète.

Le problème est dans les nuages

Comme les changements observés dans l’albédo de la Terre qui ont été observés par les chercheurs ne sont pas corrélés avec les variations périodiques de la luminosité du Soleil, il est clair que la cause est un changement des conditions de notre planète. Spécifique, la source du problème semble être dans les nuages.

C’est qu’il y a eu une réduction nuages ​​bas brillants et réfléchissants sur l’océan Pacifique oriental ces dernières années, selon différentes mesures satellitaires. Ce serait la principale raison pour laquelle le réflexion de la planète descend : les nuages ​​susmentionnés jouent un rôle majeur dans la lumière qui reflète la planète dans son ensemble.

De plus, dans la même zone, une augmentation des températures de surface de la mer a été mise en évidence, montrant que le phénomène présente également incidences climatiques et qu’il proviendrait du réchauffement des océans. Selon les spécialistes, l’obscurcissement de la planète fait qu’une plus grande quantité d’énergie solaire affecte le système climatique, affectant dangereusement son équilibre délicat.

