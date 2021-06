Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin Futures Backwardation: Reflet d’une “faible demande” ou signe d’un “Giga Bottom”

Le prix du Bitcoin a rebondi cette semaine, passant de 31 000 $ mardi à plus de 38 400 $ jeudi. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 37 400 $.

Cependant, malgré le bond, le prix continue de se situer dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $, et jusqu’à ce que l’une des extrémités soit franchie, il est difficile de déterminer la direction dans laquelle la crypto-monnaie évoluera.

Au milieu de cela, l’équipe de JPMorgan Chase indique que le déport d’une partie du marché à terme est une raison de prudence.

Depuis la déroute profonde des prix des crypto-monnaies vers la fin du mois de mai, les prix au comptant se sont maintenus au-dessus des prix à terme.

Les fonds spéculatifs coupent court sur les contrats à terme CME #bitcoin alors que les opportunités de cash et de portage diminuent pic.twitter.com/2LXe6GV29l – biais (@skewdotcom) 9 juin 2021

Comme nous l’avons signalé, la prime à terme a maintenant presque complètement disparu avec le prix au comptant et le contrat à terme à 3 mois se négocie presque au même prix, ce qui indique un sentiment plus baissier parmi les traders à terme.

“Nous pensons que le retour au déport ces dernières semaines a été un signal négatif pointant vers un marché baissier”, ont écrit les stratèges de JPMorgan dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou dans une note.

Sur la base de la moyenne mobile sur 21 jours du 2e contrat à terme Bitcoin étalé sur les prix au comptant, JPMorgan a également souligné que la courbe à terme Bitcoin était en déport pendant la majeure partie de 2018, le marché baissier.

Le déport est un « développement inhabituel et un reflet de la faiblesse actuelle de la demande de Bitcoin de la part des investisseurs institutionnels » qui ont tendance à négocier sur CME, selon le rapport.

Cependant, le trader CL d’eGirl Capital fait valoir que “si vous aviez envie de bitcoin à chaque fois que le bitcoin était en déport et prenait des bénéfices après le rebond, vous auriez pris votre retraite”.

si j’ai mis en évidence à chaque fois qu’il approchait de 0% ou reculait de 2,5 ans pic.twitter.com/JzM7kSBGuW – CL (@CL207) 10 juin 2021

Selon le trader, « plus les contrats à terme arriérés sont datés, plus ils sont haussiers », car « cela signifie que les gens ne sont littéralement pas baissiers à court terme, ils sont baissiers à long terme…. sur l’actif le plus performant de la décennie, qui est généralement…. un giga bas.

Une autre tendance préoccupante pour les analystes de JPMorgan est la part relativement déprimée de Bitcoin dans la valeur totale du marché de la cryptographie. La domination de Bitcoin, cependant, a diminué depuis le marché de 2017, lorsque des tonnes de nouvelles cryptos sont entrées sur le marché pendant la manie de l’ICO.

Actuellement, la domination de Bitcoin est d’environ 42%, contre 70% au début de l’année. Pour les stratèges de JPMorgan, la part de Bitcoin doit dépasser 50 % pour soutenir l’argument selon lequel le marché baissier est terminé.

Bitcoin/USD BTCUSD

37 417,2674-$123,48-0,33 %

Volume 40,59 bVariation -123,48$Ouverture37 417,2674$Circulation 18,73 mMarket CAP 700,91 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.