Reflets improbables de personnages impossibles

Que ça fait du bien d’être rentré à la maison pour Noël, cher journal. Comment je l’ai raté. Tout sauf cette égratignure, bien sûr. Et la pluie, c’est fou. Je tremble encore en pensant au jour de Benfica. Sans parler de Munich, où une bonne nous est tombée dessus (et il a aussi neigé). L’Europe nous laisse frissonner. Et moi sans parapluie.

J’en demanderais bien un, mais à chaque fois que je propose d’aller acheter, ils me disent de tirer avec Coutinho et Dembélé. Mais ces deux-là sont inutiles pour l’hiver : ils couvrent peu et laissent très froid. Et moi, pendant ce temps, j’endurais l’averse.

Moi qui n’ai jamais été beaucoup à me mouiller, surtout quand on me pose des questions sur le Qatar. Normal ça finit les soirées emmerdées. Mon visage en colère est déjà un mème viral. En cela, nous sommes une référence. Parce qu’on a quel club, hein ? Pas une trace de cruyffismo. Faire jouer le ballon est plus difficile que d’ébouriffer mes cheveux. Il n’y a même plus le pointeur.

Eh bien, il y a Ter Stegen, presque aussi bon avec ses mains qu’avec ses pieds, ou Piqué, presque aussi bon avec ses mains qu’avec ses pieds.. Et que dire de Busi, qui semble avoir à nouveau 25 ans. Ce sera l’effet Xavi… Ou l’effet Alves. Eh oui, le bon vieux Dani est de retour (je ne sais pas si vous avez vu quelque chose sur le sujet sur les réseaux sociaux du Barça) et grâce à son arrivée on se sent tous plus jeune.

Cela ne fait pas de mal non plus que la moyenne d’âge augmente, car maintenant qu’ils n’abordaient plus le sujet du Qatar, j’avais déjà peur qu’ils commencent à m’interroger pour promouvoir le travail des enfants. Oui, ici on mise sur les jeunes. Par des enfants sérieux, engagés et disciplinés. Et aussi par Riqui Puig. Que certains sont courts ? Et que? La seule hauteur qui m’importe est celle de l’herbe (hehe, la blague typique).

Et le Camp Nou est un tapis, hein. Voulez-vous le réformer? Je le vois parfait. Les tribunes sont un peu défraîchies. Mais alors qu’ils ne peuvent pas être remplis par la réglementation COVID, nous tirons …

Dommage que 30 000 personnes ne puissent pas venir chaque week-end, mais il faut respecter les règles. Parce que la norme est toujours respectée, non? Si nous sommes quatre chats c’est parce qu’il y a une capacité limitée, non ? Avec celui qui tombe, il suffirait aux fans, là-dessus, de nous dépasser. Non, je ne pense pas ; Les gens du Barça ne nous abandonneraient jamais… n’est-ce pas ?