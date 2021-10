Réflexion sur la défaite humiliante du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal

L’arbitre a eu pitié du Bayern Munich, oui, du puissant Bayern Munich, marquant gratuitement le Bayern Munich sur une séquence de 85 matchs consécutifs et a sifflé.

Le Borussia Park a applaudi leur équipe spéciale, une équipe si incohérente qu’ils n’ont d’autre choix que de l’aimer dans l’espoir qu’un jour donné, ils réalisent une performance digne d’un tel amour et d’un tel soutien. Ils savent que s’il y a une équipe contre laquelle le Borussia Mönchengladbach va se retrouver, c’est bien le Bayern Munich.

Et pourtant, cela ne serait jamais arrivé si Gladbach ne s’était pas construit au cours des 15 dernières années étape par étape.

En 2006/07, les Foals ont terminé au bas du tableau avec 26 points en 38 matchs, subissant une relégation humiliante dans leur fière histoire. Le Bayern n’a pas connu une bonne saison cette année-là non plus. Pourtant, une mauvaise saison pour le Bayern équivaut à terminer quatrième et à manquer la Ligue des champions – la Bundesliga n’avait que trois places en Ligue des champions à l’époque. Une troisième ou quatrième place pour Gladbach à ce jour reste une rareté depuis les années 80. Il est considéré comme un succès.

Consoler le Bayern Munich après cette débâcle n’était pas une tâche facile. Photo de Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via .

Cela étant dit, Max Eberl, leur directeur des sports, un produit de l’académie des jeunes du Bayern Munich à l’époque, a réussi à faire les bons choix pour faire de Gladbach un club difficile pour les six premiers en Allemagne. Ne cherchez pas plus loin que Manu Koné, amené du côté français de Toulouse, sous le radar, qui dirige le spectacle avec une autre acquisition intelligente, Denis Zakaria, au milieu du parc pour eux.

Regardez la ligne de fond où ils ont collé avec Matthias Ginter et Nico Elvedi qui ont fait leurs preuves, mais ont tenté leur chance sur un jeune New Yorkais en Joe Scally et un Algérien fougueux, Remy Bensebaini. Regardez à l’avant où le travail acharné de Breel Embolo, malgré son incohérence, lui a valu des départs.

Une équipe dans laquelle Florian Neuhaus ne peut pas entrer doit être une équipe digne.

Ils ont dansé devant un Bayern malheureux qui n’avait aucune réponse à leur jeu de pression. D’autres problèmes ont assombri l’équipe de Munich, notamment des problèmes juridiques et de vaccination. Ils ressemblaient à une équipe échevelée et jamais tout à fait prête à rivaliser contre le cœur (avec le talent) face à eux. Avant que le Bayern ne le sache, il perdait trois buts.

Du point de vue du Bayern Munich, plusieurs leçons ont été tirées. Alors que le jeu des ailiers et de Robert Lewandowski a largement masqué les problèmes au milieu de terrain (Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’ont pas semblé particulièrement résistants à la presse ou joué avec la plus haute précision ces derniers temps), Julian Nagelsmann sait maintenant qu’il doit y remédier. L’esprit de Kimmich n’est pas au bon endroit en ce moment – ​​il a peut-être besoin de quelques jours de congé. Aucun joueur n’est plus grand que l’équipe ; si c’est le souhait de Nagelsmann de laisser reposer l’Allemand, il devrait le faire.

Dayot Upamecano est un artiste constant huit jours sur dix, mais les deux autres jours, il fait des démonstrations choquantes. Jerome Boateng a connu de mauvais jours mais sa régularité est oubliée par bon nombre dans les rangs du Bayern. Boateng avait à peu près le même âge qu’Upamecano lorsqu’il a rejoint le Bayern et, par conséquent, l’argument de l’âge ne peut pas être invoqué. Oui, Boateng est devenu plus constant au fil du temps, mais je dirais qu’il était un meilleur défenseur à cet âge. Niklas Süle, à qui le conseil d’administration n’a pas encore accordé de prolongation, en mérite largement une, ne serait-ce que sur quelques performances – appelé lors de la finale de l’UEFA Champions League en 2020, il s’est bien comporté et il a marqué Erling Haaland du Bayern. Match DFL-Supercup cette saison.

Thomas Müller n’a pas été le plus cohérent, peut-être en raison de la constitution de l’équipe par Julian Nagelsmann. D’autres problèmes insignifiants tels qu’un accouchement problématique dans le dos persistent. Parfois, le Bayern semble jouer un quasi-trois arrière; nous ne savons pas encore si cela fonctionne.

Un nouvel entraîneur, jeune et impétueux, qui cherche à ajuster l’équipe, doit maintenant revenir sur une défaite historique, la plus grosse défaite du Bayern de son vivant et la plus grande de l’histoire de ce fier club depuis 1978.

Pour rebondir, ils n’ont pas besoin de chercher plus loin que le très fier club qui les a battus ; Gladbach est après tout l’ancienne maison de Lothar Matthaus, Stefan Effenberg, Jupp Heynckes, Günter Netzer, Rainer Bonhof et, pour faire bonne mesure, l’une de nos récentes légendes, Dante. Ils ont subi l’humiliation de la relégation, accumulés depuis une quinzaine d’années, formé une équipe capable de se qualifier pour la Ligue des champions et une équipe capable de démanteler le Bayern Munich en son temps.

Le Bayern peut en tirer tellement de leçons importantes ; ils ont tiré des leçons importantes d’une défaite choc contre le BATE Borisov en 2012, une défaite choc contre le Zenit Saint-Pétersbourg en 2007, une défaite honteuse contre Barcelone en 2008, une défaite honteuse contre le Borussia Dortmund lors de la finale DFB-Pokal en 2012 et ainsi de suite .

Ce n’est pas le premier coup de marteau que ce fier club bavarois a subi – et ce ne sera pas le dernier.

Ils se levaient après chaque choc.

Vous feriez mieux de vous attendre à ce qu’ils recommencent. Merci pour la lecture.