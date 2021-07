Réflexion sur les rainures brillantes de la boule à facettes de Tavares

Sorti en juillet 1975, In The City est le troisième album du groupe familial qui s’appelait initialement Chubby And The Turnpikes à la fin des années 50, et c’est le plus grand succès commercial. Originaire de Providence, Rhode Island, avant de déménager à New Bedford, Massachusetts, le quintette – dont la famille avait des ancêtres cap-verdiens – était composé des frères « Chubby », « Pooch », « Butch », « Tiny » et Ralph Tavares (le seul frère qui n’était pas désigné par un surnom).

Écoutez In The City en ce moment.

Le groupe a obtenu son premier contrat d’enregistrement avec Capitol Records en 1967 lorsque, sous le nom de Chubby and co, ils ont sorti quelques singles R&B qui ont fait du bruit au niveau local mais n’ont pas réussi à faire de percées commerciales à l’échelle nationale aux États-Unis. Au début des années 70, cependant, le groupe a décidé d’abandonner le surnom de Chubby And The Turnpikes et a adopté son nom de famille, se transformant en Tavares. Capitol n’avait pas abandonné le groupe désormais afro-toppé et a sorti le premier single du groupe renommé, une ballade lente envoûtante intitulée “Check It Out”, en 1973, qui a fait irruption dans le Top 5 du R&B américain et a atteint la 35e place dans son contrepartie pop. L’intérêt que le single a suscité a réussi à mettre Tavares sur le radar du grand public américain.

En 1975, lorsque Tavares a sorti In The City, ils avaient déjà accumulé un single R&B n ° 1 (leur reprise soul de 1974 du tube pop de Hall & Oates “She’s Gone”) et avaient deux albums à succès à leur actif (Check It Out et Hard Core Poésie). In The City a apporté au groupe encore plus de gloire dans les charts. Son single principal, le super infectieux « It Only Takes A Minute », dirigé par le duo de compositeurs et de producteurs en plein essor Brian Potter et Dennis Lambert, a donné au groupe un autre sommet des charts R&B américain (il a également atteint le n ° 10 dans la pop américaine graphique). Avec son groove disco palpitant, la chanson a montré que le groupe pouvait gérer du matériel uptempo ainsi que des ballades chaleureusement harmonisées (elle a ensuite été reprise par le boys band britannique Prend ça en 1992, et a été échantillonné par Jennifer Lopez sur sa chanson de 2006 “Hold It Don’t Drop It”).

L’autre grand succès de l’album était une autre coupe entraînante: un réoutillage infusé de disco du smash “Free Ride” du groupe de rock The Edgar Winter Group en 1973, dirigé par une guitare rythmique funky et dirigé par Tiny Tavares. Il est resté fidèle à l’esprit strident et à l’arrangement de l’original et s’est hissé au 8e rang des charts R&B américains. Le troisième et dernier succès de l’album a présenté les compétences de Tavares en tant que ballades, avec un slow jam poignant et imprégné de cordes sur l’amour non partagé appelé “The Love I Never Had” (No.11 US R&B), avec Chubby au chant.

Mais In The City n’était pas uniquement défini par ses trois singles à succès. L’album était toujours fort, son matériel allant de vignettes de narration vives (“Fools Hall Of Fame”) et de ballades tristes (“In The Eyes Of Love” et “I Hope She Chooses Me”, cette dernière avec une saveur doo-wop) à des grooves fluides et dansants. Parmi ces derniers, il y avait le « Nothing You Can Do », aux notes de corne, mettant en vedette la voix svelte de Butch ; la chanson titre funkafiée (écrite et chantée par Butch et Pooch) avec ses harmonies fluides ; l’hymne « Ready, Willing And Able » ; et le joyeux “We Fit To A Tee”.

Rempli de trois succès contagieux et accrocheurs, ainsi que d’un matériel uniformément fort et de performances énergiques, In The City a passé 15 semaines dans le palmarès des albums R&B américains en 1975, culminant au n ° 8, alors qu’il a également atteint le n ° 26 sur le Billboard 200. Tavares a enregistré six autres albums pour Capitol entre 1976 et 1980, mais n’a pas été en mesure d’imiter le succès et la popularité d’In The City, qui, à ce jour, reste le long-player le plus vendu du quintette.

Combinant des voix pleines de passion avec un mélange bien équilibré de ballades romantiques et de grooves effervescents de boules à facettes, In The City a encapsulé l’essence soul d’un groupe de frères super talentueux.

In The City peut être acheté ici.