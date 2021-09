Bien qu’il soit l’un des jeux les plus populaires sur Steam et que son développeur ait attiré un énorme investissement de 100 millions de dollars au cours des derniers mois, Splitgate n’en est qu’à ses balbutiements, une nouvelle interview avec 1047 jeux a révélé. Dans une interview avec TechCrunch, et avec quelques commentaires à GamesBeat, […] More