Réflexions finales le 6 janvier

Je n’avais pas l’intention d’écrire quoi que ce soit sur la manifestation qui a eu lieu au Capitole il y a un an, mais j’ai participé à deux émissions de radio aujourd’hui et les deux animateurs ont posé des questions à ce sujet. Il semble y avoir un bon intérêt. Voici donc, pour ce qu’ils valent, mes réflexions sur cet événement, un an plus tard.

* Ma position sur les émeutes est simple et cohérente. Je suis contre eux. Il n’y a pas de « Mon émeute est bonne, votre émeute est mauvaise ». Les émeutes sont mauvaises, point final.

* « 6 janvier » est l’actualité la plus médiatisée de notre époque. La suggestion de Kamala Harris selon laquelle l’émeute du Capitole était l’équivalent de Pearl Harbor est une blague historiquement ignorante. Le fait est que l’émeute du Capitole, bien que mauvaise, n’était pas l’une des 50 émeutes les plus destructrices des deux dernières années.

* Les démocrates qualifiant l’émeute d’« insurrection » sont une autre mauvaise blague. Il s’agit de la première insurrection (ou « coup d’État », comme disent aussi les démocrates) où pas une seule personne n’a pensé à apporter une arme à feu. Et je ne pense pas que quiconque choisirait un « chaman » avec des cornes et un chapeau de fourrure pour mener une véritable insurrection.

* J’ai été appelé à dénoncer les émeutiers du Capitole il y a un an. Cela ne me dérangerait pas de le faire – comme indiqué ci-dessus, je suis opposé aux émeutes – mais je demande aux démocrates de commencer. Dénoncer les démocrates radicaux qui ont occupé illégalement le Capitole du Wisconsin pendant quatre mois ; dénoncer les émeutiers d’Antifa qui ont détruit Portland ; dénoncer les émeutiers de George Floyd qui ont incendié de larges pans de Minneapolis ; dénoncer les démocrates qui se sont révoltés à Washington lors de l’investiture de Donald Trump, une émeute bien pire que celle d’il y a un an. Faites-le, et je dénoncerai volontiers les émeutiers du 6 janvier. En attendant, oubliez ça.

* L’application de la loi dans de nombreuses villes américaines est devenue ridiculement laxiste, et un signe en est le fait que les émeutiers sont rarement punis. En fait, les mêmes personnes ont tendance à se révolter à maintes reprises, en toute impunité. Les émeutiers du 6 janvier sont la seule exception à cette règle. On leur a jeté le livre, et je comprends que beaucoup sont toujours en prison sans qu’aucune accusation contre eux n’ait été entendue, un an plus tard. Y a-t-il une raison pour laquelle ce n’est pas un scandale ? Au minimum, pouvons-nous avoir un traitement égal des émeutiers ?

* Je n’ai aucune idée de qui a été arrêté et emprisonné, et ce qu’ont fait ces individus en particulier. Comprendre cela est rendu plus difficile par le fait que le gouvernement a résisté à la diffusion des nombreuses heures de vidéo qu’il a en sa possession. Pourquoi cela pourrait-il être? Les personnes qui ont réellement commis des actes de violence devraient être poursuivies ; Je n’ai aucune idée du nombre de ces personnes. Mais des vidéos montrent que de nombreux « émeutiers » ont en fait été invités dans le bâtiment du Capitole par des gardes. Les portes étaient ouvertes et les gardes leur ont fait signe d’entrer. Ils sont entrés dans le bâtiment paisiblement, restant entre les cordes et prenant des selfies. Certaines de ces personnes ont-elles par la suite commis des actes criminels ? Certains d’entre eux croupissent-ils toujours en prison ? Je n’ai aucune idée. Est-ce que quelqu’un sait? J’en doute.

* Pourquoi les démocrates essaient-ils de faire du « 6 janvier » l’équivalent de Pearl Harbor ou des attaques terroristes du 11 septembre ? À première vue, c’est idiot, mais il y a un objectif rationnel au travail. Je pense que les démocrates ont deux motivations.

* La première consiste à changer de sujet. L’administration Biden a jusqu’à présent été une épave de train, et les démocrates le savent. Ils doivent détourner l’attention de l’inflation, du covid, de leur frénésie de dépenses impopulaire, du retrait catastrophique d’Afghanistan, de l’incapacité mentale de Joe Biden, etc. Leur campagne du « 6 janvier » soigneusement coordonnée est évidemment destinée à détourner l’attention.

* Mais je pense qu’il y a un objectif plus profond. Aujourd’hui, Joe Biden a violé tous les précédents en attaquant vicieusement son prédécesseur, Donald Trump. C’est en dehors des limites de tout ce que nous avons vu dans notre démocratie, certainement à l’ère moderne. Biden n’a pas seulement attaqué Trump, il s’est vanté de l’avoir vaincu aux élections de 2020, affirmant qu’il avait gagné par 7 millions de voix.

* C’est un point clé. La déclaration de Biden est vraie si, et seulement si, vous supposez que tous les votes exprimés lors des élections de 2020 étaient légaux et appropriés. Mais ils ne l’étaient pas. Les démocrates se sont donné beaucoup de mal, y compris des poursuites collusoires dans quelque chose comme 15 États, enfermant les observateurs républicains du scrutin hors des bâtiments où les bulletins de vote postal étaient authentifiés à Philadelphie et à Détroit, et bien plus encore, afin de faciliter la fraude électorale. On ne peut que conclure que la fraude électorale est un élément important de la stratégie électorale des démocrates.

* Les émeutiers du 6 janvier étaient des goofballs, mais les 100 000 ou plus qui se sont rassemblés pour protester contre les irrégularités électorales ne l’étaient pas. Au contraire, ils avaient raison. Leurs inquiétudes sont fondées. Les démocrates essaient d’utiliser les actions de quelques-uns pour discréditer les préoccupations du plus grand nombre. Les sondages indiquent qu’une grande majorité d’Américains s’inquiètent de l’intégrité des bulletins de vote et veulent des garanties élémentaires comme l’identification des électeurs. Les démocrates, totalement par sympathie pour l’écrasante majorité des Américains, tentent de rendre illégales l’identification des électeurs et d’autres mesures d’intégrité du scrutin.

* Je pense que c’est le cœur de ce que le Parti démocrate essaie de réaliser avec son inflation absurde de la manifestation/émeute du 6 janvier. Ils veulent discréditer ceux qui s’inquiètent de l’intégrité des élections et intimider les conservateurs qui, autrement, exigeraient l’identification des électeurs, des lois saines sur le vote postal, la fin de la récolte des bulletins de vote, etc.

Cette stratégie fonctionnera-t-elle ? Je ne pense pas. Le consensus derrière l’intégrité électorale est fort, et le fait que les « réformes » des démocrates visent à faciliter la fraude électorale est évident. Combattons cette question dans les urnes en 2022.