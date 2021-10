Réflexions finales sur la situation de Kyrie Irving, l’ascension de Jordan Poole et les inquiétudes des Lakers

Logan et Raja donnent leurs dernières réflexions sur la situation à Brooklyn après que les Nets ont déclaré qu’il ne jouerait pas avec l’équipe jusqu’à ce qu’il puisse pleinement contribuer et que Kyrie ait mis son raisonnement sur Internet (1:00). Ensuite, Logan demande à Raja si Jordan Poole est un futur All-Star potentiel (22h30) et exprime ses inquiétudes concernant cette équipe des Lakers (29h10), avant qu’ils ne décernent chacun leur Real One of the Week (35h50).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS