Réflexions initiales et ce qui va suivre – RedState ⋆ .

Lorsqu’il a été annoncé il y a quelques heures que le jury était parvenu à un verdict, ma réaction initiale a été que la rapidité de leur décision signifiait probablement une forme de compromis – éliminant la prise en compte de l’accusation la plus grave en faveur d’un accord rapide sur les deux moins des accusations graves. Alors qu’ils étaient en «délibérations» pendant 8 heures, ils ont passé moins de temps que cela à examiner les preuves. Avant de commencer cette tâche, ils se seraient «organisés» en choisissant un contremaître, puis seraient parvenus à des accords sur la façon de procéder avec la tâche qui leur était confiée. D’après mon expérience, les jurés veulent presque toujours lire les instructions du jury par eux-mêmes – jusque-là, ils ne les ont fait lire qu’une seule fois – parce qu’ils pensent qu’il y a des «réponses» dans les instructions du jury sur ce qu’ils sont censés faire.

Ce n’est qu’après que ces deux tâches sont accomplies qu’ils commencent à exprimer leurs opinions sur les preuves. Il y a probablement eu une pause déjeuner – les huissiers ont tendance à faire savoir aux jurés que le déjeuner sera payé et leur sera apporté car les huissiers mangent aussi gratuitement. C’est vers 15 h 00, heure locale, qu’il a été annoncé qu’ils avaient un verdict. Mon estimation approximative serait qu’ils ont passé moins de cinq heures au total à discuter des preuves de l’affaire.

La loi ne permet pas à des tiers de juger si c’est «trop» ou «pas assez» de temps. Le jury prend tout le temps qu’il juge nécessaire et son jugement à cet égard n’est pas susceptible de révision. À peu près la seule question qui soulève une contestation dans les délibérations est la preuve qu’un ou plusieurs jurés ont apporté des renseignements dans les délibérations qui ne faisaient pas partie de la preuve présentée au procès. C’est une «inconduite du juré» et cela peut être un motif de renversement.

Compte tenu de toutes les circonstances, il est clair que tout compromis qui aurait conduit les 12 jurés à accepter d’annuler l’infraction la plus grave ne serait pas intervenu aussi rapidement – et la conclusion la plus logique de l’annonce d’un verdict rapide était que ce serait être coupable de tous les chefs d’accusation, ce qui s’est avéré être le cas. À mon avis, cela découle en partie du fait que l’accusation de meurtre au deuxième degré dans le Minnesota est une accusation relativement large de la manière dont elle a été employée ici. La théorie de l’accusation sur l’accusation de meurtre au deuxième degré exigeait seulement que le gouvernement prouve l’usage «déraisonnable» – et donc illicite – de la force contre Floyd, que Floyd est mort et que la contrainte «déraisonnable» était un facteur substantiel dans la réalisation décès.

Après avoir eu le verdict de culpabilité sur le crime le plus grave, ils n’avaient vraiment pas besoin de délibérer du tout sur l’un des deux chefs d’accusation suivants – ce sont deux versions moins graves de l’accusation pour laquelle ils l’ont déjà reconnu coupable, alors ils avaient même moins pour se prononcer sur les accusations de meurtre au 3e degré et d’homicide involontaire coupable. Les éléments étaient légèrement différents, mais les mêmes faits qu’ils ont jugés vrais quant à l’accusation de meurtre au deuxième degré dicteraient leur décision sur les deux chefs d’accusation mineurs.

Obtenir une annulation en appel lorsque la question faisant l’objet de l’appel est la «suffisance de la preuve» est la tâche la plus difficile à laquelle un accusé condamné est confronté. C’est parce qu’un appel n’est pas un «nouveau procès» de la preuve. Lorsque la «suffisance de la preuve» est contestée, les faits sont examinés par la cour d’appel à la lumière «des plus favorables à la poursuite». Pour la plupart, les déterminations de crédibilité sont résolues en faveur de l’accusation – le jury a cru les experts de l’accusation et non les experts de la défense sur les questions qui ont été contestées. Il est difficile de contourner ce principe en appel.

«L’inefficacité de l’avocat» est également un motif d’appel. Mais la norme pour ce qui constitue un conseil efficace «minimalement» est assez basse. Les décisions des tribunaux d’appel sont jonchées de ce qui semble être des performances «inefficaces» de la part des avocats de la défense dans des affaires pénales qui sont néanmoins confirmées comme franchissant le seuil bas de l’efficacité constitutionnelle.

Je ne pense pas que ce que j’ai vu de l’avocat de la défense Eric Nelson suggère un niveau d ‘«inefficacité» qui justifierait une réclamation légitime au nom de Chauvin. Il a fait ce que je considérerais comme un travail décemment compétent. Comme je l’ai noté dans d’autres articles, en raison de mon propre horaire de travail, je n’ai pas pu voir une grande partie des deux premières semaines du procès autre que ce que j’ai pu échantillonner après la fin de la journée et ce que j’ai lu d’autres sources.

Mais la réalité pratique ici était qu’il ne se défendait pas simplement contre des accusations portées par une agence de poursuites contre son client, il se défendait contre un mouvement national et son client était l’enfant d’affiche de «l’ennemi» de ce mouvement.

Je ne sais rien du processus d’appel dans le Minnesota, donc je n’ai pas d’opinion à ce stade sur l’accueil des tribunaux d’appel du Minnesota en ce qui concerne les appels de condamnations pénales.

Mais lorsque son processus d’appel se terminera devant un tribunal d’État, Chauvin aura le droit de contester sa condamnation devant les tribunaux fédéraux. Il s’agit du processus «d’habeas corpus» peu compris, dans lequel un prisonnier d’un tribunal d’État est autorisé à se présenter devant un tribunal fédéral et à montrer comment ses droits constitutionnels en vertu de la Constitution des États-Unis ont été violés par les procédures étatiques qu’il a dû subir au cours du processus de le condamnant à la prison. Ces contestations ont tendance à se concentrer sur les «droits à un procès» du défendeur, comme le prévoient les cinquième et sixième amendements.

Je pense qu’il y a plusieurs questions dans cette affaire qui fournissent un terrain fertile pour demander réparation aux tribunaux fédéraux en ce qui concerne les procédures employées par le gouvernement du Minnesota pour amener Chauvin à l’endroit où il se trouve aujourd’hui. Ils exigeront une étude longue et minutieuse du dossier du tribunal de première instance – à la fois du procès et des événements qui l’ont précédé. J’explorerai certaines de mes réflexions sur ces questions dans des histoires au cours des prochains jours.

Mais il y a deux problèmes qui surgiront très prochainement et qui, je pense, seront importants

Premièrement, le juge Cahill devra décider d’autoriser ou non Chauvin à rester libre sous caution en attendant l’appel.

Deuxièmement, nous devons surveiller de près la question de savoir si le département de police de Minneapolis et les autres services de police des grandes villes commencent à voir un rythme accru de départs à la retraite ou d’autres cessations d’emploi par les agents de police. Je crains que ce ne soit le cas, en bien plus grand nombre que prévu.

«Là, mais pour la grâce de Dieu, je vais» – ce sentiment pourrait être profond.