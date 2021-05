Réflexions sur la «nouvelle norme» et les choses que nous perdons en tant que société… ⋆ .

par Michael Snyder, The Economic Collapse Blog:

Les deux dernières années ont profondément secoué l’Amérique et notre pays ne sera plus jamais le même. Si vous aviez dit à quelqu’un il y a deux ans qu’en 2021, des millions de personnes courraient partout avec des masques toute la journée et que le gouvernement fédéral pousserait sans relâche une campagne d’injection de masse à grande échelle, cette personne aurait probablement pensé que vous étiez fou. Mais maintenant, c’est la «nouvelle normalité». Nos libertés et nos libertés ont été érodées en permanence, et maintenant qu’elles ont réussi à repousser les limites de manière si dramatique, les entités gouvernementales à tous les niveaux seront prêtes à faire à nouveau fléchir leurs muscles une fois que la prochaine crise majeure surviendra.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Vous pourriez soutenir que nous devrions simplement rejeter les politiciens qui dirigent les choses au niveau des États et au niveau fédéral, mais comment sommes-nous censés faire cela exactement?

Après ce dont nous avons été témoins en novembre dernier, des dizaines de millions d’Américains ne croiront plus que notre système de choix des dirigeants est à nouveau légitime.

Bien sûr, ceux qui dirigent actuellement les choses pourraient tenter de restaurer la confiance dans le système en se débarrassant de toutes les machines à voter et en instituant de véritables réformes qui rendraient le processus aussi transparent que possible, mais nous savons tous qu’ils ne le feront jamais.

Les deux dernières années ont également été extrêmement pénibles pour notre économie. Plus de 70 millions d’Américains ont déposé de nouvelles demandes de prestations de chômage l’année dernière, des campements de sans-abri ont commencé à apparaître comme des champignons dans tout le pays et un nombre incalculable de petites entreprises ont fermé définitivement. En fait, la plupart des Américains disent avoir perdu une entreprise locale préférée à cause de la pandémie…

Peu de gens ont échappé à l’impact financier de la pandémie de coronavirus et c’est particulièrement vrai pour les magasins locaux “ maman et pop ”. Une nouvelle étude révèle que la moitié des Américains ont vu leurs entreprises locales préférées fermer à cause du COVID-19. Une enquête menée auprès de 2 000 personnes révèle que 68% connaissent personnellement un propriétaire d’entreprise local touché par la pandémie. Selon les répondants, les entreprises les plus touchées sont les cafés (62%), les magasins de détail (58%), les magasins de jeux (55%) et les librairies (54%).

Jeudi, nous avons appris que 444 000 autres Américains avaient déposé de nouvelles demandes de prestations de chômage la semaine dernière.

En 2019, un tel nombre aurait été considéré comme catastrophique.

Mais dans la «nouvelle normalité», ce nombre est en fait considéré comme une «bonne nouvelle».

Nos politiciens ont essayé de faire en sorte que tout le monde se sente mieux en envoyant des vagues d’énormes chèques du gouvernement, mais cela vient de créer une inflation galopante et des pénuries généralisées.

Nous perdons également la paix dans nos rues. Les taux de meurtres étaient en hausse dans les grandes villes d’Amérique en 2020, et dans la plupart de ces villes, ils sont encore plus élevés cette année.

Et ce ne sont pas seulement les hommes qui tirent sur les hommes. Aujourd’hui, je suis tombé sur un article sur une «bagarre de huit femmes» qui a abouti à l’abattage d’une mère enceinte…

Une mère enceinte a été tuée par balle alors qu’elle était assise dans sa voiture près d’une bagarre de huit femmes qui a éclaté sous les coups de feu. L’affrontement meurtrier a eu lieu mardi peu avant 18 heures dans le pâté de maisons 1200 de Valencia Avenue à Hemet, situé à 120 km au sud-est de Los Angeles. Les membres de la famille ont identifié la jeune femme de 27 ans qui avait reçu une balle dans la tête et qui est décédée après avoir été transportée par avion vers un centre de traumatologie du comté comme étant Tamika Haynes.

Qu’est-ce qui nous arrive dans le monde?

Vous n’auriez jamais entendu parler d’une telle chose qui se passait dans les rues d’Amérique en 1950.

Ces jours-ci, nous semblons perdre le contrôle de presque tout, et cela inclut même la technologie dont nous sommes devenus si dépendants. Les pirates informatiques provoquent des cauchemars pour de grandes entités partout aux États-Unis, et dans de nombreux cas, d’énormes rançons sont versées …

CNA Financial Corp., parmi les plus grandes compagnies d’assurance aux États-Unis, a payé 40 millions de dollars fin mars pour reprendre le contrôle de son réseau après une attaque de ransomware, selon des personnes au courant de l’attaque. La société basée à Chicago a payé les pirates environ deux semaines après le vol d’une mine de données d’entreprise, et les responsables de l’AIIC ont été exclus de leur réseau, selon deux personnes proches de l’attaque qui ont demandé à ne pas être nommées parce qu’elles n’étaient pas autorisées. pour discuter publiquement de la question.

Les criminels semblent avoir le dessus sur Internet, dans nos rues et dans les couloirs du pouvoir à Washington et à Wall Street.

Dans le passé, nous pouvions compter sur les forces de l’ordre pour rétablir l’ordre, mais maintenant, les autorités chargées de l’application de la loi sont sans cesse diabolisées dans notre société.

En savoir plus @ TheEconomicCollapseBlog.com