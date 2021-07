réflexions sur le triomphe d’un simpapeles

La casquette portée par Giannis Antetokounmpo pour célébrer le titre, il aurait pu le vendre lui-même, il y a quelques années dans les rues d’Athènes, aux passants et aux touristes. De la recherche de la vie en tant que simpapel né en Grèce à l’accès à l’Olympe sportif des champions NBA et à la fierté du pays, pas une décennie ne s’est écoulée.

Né en 1994 à Athènes, fils d’immigrés nigérians, qui est maintenant connu dans le monde entier sous le nom de « Greek Freak » n’a obtenu la nationalité du pays que quelques mois avant son départ pour New York, déjà 18 ans. Toute son enfance s’est déroulée comme apatride : Je n’avais pas de papiers nigérians ou grecs. La décision du pays hellénique de nationaliser a été prise lorsque les autorités ont réalisé que la future star du basket mondial se rendrait, si elles n’intervenaient pas en la matière, aux États-Unis en tant que citoyen nigérian.

Cela a ensuite été dénoncé par Génération 2.0, une organisation qui persécute le gouvernement hellénique pour Absence absolue de droits des enfants de migrants africains nés en Grèce. Ni Giannis ni beaucoup d’autres n’avaient accès à la santé publique, des emplois axés sur la gestion et même la capacité de jouer dans des ligues sportives professionnelles. Le talentueux joueur qui vient de remporter sa première bague NBA et a été proclamé MVP de la finale avec les Milwaukee Bucks a commencé sa carrière en une troisième division et une équipe semi-professionnelle, le Philathlitikos.

“Nous avons des ingénieurs, des médecins, toutes sortes de professionnels, mais l’État grec ne les reconnaît pas”, a expliqué Nikos Odubitan, chef de l’ONG, au New York Times après qu’Antetokoumpo a été proclamé MVP de la saison régulière pour la première fois en 2019 Et il s’est demandé : “Pourquoi faut-il être un talentueux basketteur pour que cela se produise ?”

Cette question cache le grand mensonge de l’orgueil grec à l’égard d’Antetokounmpo, qui a commencé à compter comme citoyen du pays alors que son potentiel sportif était hors de doute. Le «34» des Bucks, un pipiolo lorsqu’il a atterri à Milwaukee, qu’il appelle maintenant sa ville hôte, a assumé un rôle plus vocal sur ses origines et les injustices qui affligent d’autres qui n’ont pas eu autant de fortune que lui dans la vie.

“Je représente mon pays, mes deux pays, la Grèce et le Nigeria”, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse après avoir remporté le titre. Dans le pays hellénique, le leader d’Aube dorée et certains commentateurs de télévision l’ont insulté par le passé. « Je sais que je suis un modèle, mais cela devrait faire croire à toute personne et tout enfant dans le monde en leurs rêves… quoi qu’il arrive, croyez en vos rêves et continuez à travailler ».

[+] L’excitation de Giannis après avoir remporté le titre :

Au-delà du titre sucré, Anteto a également rappelé des périodes plus compliquées de sa carrière. Enfant, il a été battu pour ce qu’il était : un immigré, un noir, un autre sans papiers frappant aux portes de l’Europe. « Il y a huit ans, lorsque je suis arrivé dans cette ligue, je ne savais pas d’où viendrait mon prochain repas. Ma mère vendait des choses dans la rue “a rappelé le joueur, très reconnaissant pour l’engagement de Milwaukee envers lui et sa famille.

L’ascension de Giannis vers la célébrité n’a pas non plus été sans attaques racistes. « Si vous donnez à un chimpanzé une banane et un drapeau grec au zoo, cela le rend-il grec ? »a déclaré en 2013 le chef du parti néo-nazi Aube dorée, Nikolaos Michaloliakos. Hier soir, après l’obtention du titre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis il a été parmi les premiers à célébrer et à féliciter Antetokounmpo.

La fin du conte de fées ne veut pas dire qu’il continue à prévaloir Double standard et racisme avec les immigrés en Grèce et dans toute l’Europe. « Dans le cas de Giannis, nous avons pu surmonter tous les obstacles : la faim, la loi, les préjugés, la pauvreté… Et encore cela ne suffisait pas au gouvernement », a-t-il rappelé à VICE. Spiros Velliniatis, le découvreur d’Anteto dans les rues de Sepolia, un quartier de la périphérie d’Athènes.

Être une star du basket ou non, ou donc un athlète à potentiel olympique comme dans notre pays, ne doit pas être la référence pour embrasser et encourager l’immigrant et l’étranger. Ni ici ni nulle part. Le cas d’Antetokounmpo invite à nouveau à la réflexion.