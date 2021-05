Réflexions sur une 34e journée dramatique de Bundesliga pour le Bayern Munich et en dehors de Munich

La première finale de la Ligue des Champions à laquelle j’ai assisté au Bayern Munich a eu lieu le 22 mai 2010. Chaque année, lorsque le 22 mai arrive, je me souviens presque instantanément.

Et donc, samedi, les émotions de ce jour-là, il y a 11 ans maintenant, me sont venues à l’esprit alors que les équipes de Bundesliga montaient sur le terrain pour le dernier jour de match d’une saison inoubliable. J’ai commencé mes tournées à Munich, en tant que joueurs et membres du personnel qui faisaient partie du meuble, ont fait leurs adieux.

Et avant que je ne m’en rende compte, les aqueducs ont commencé.

Premièrement, je pensais que c’était juste moi. Et puis Jerome Boateng s’est mis à pleurer en le remplaçant.

Puis, David Alaba est sorti. Javi Martinez est entré.

Et enfin, à une minute de la saison restante, Robert Lewandowski a fait l’impensable et a battu le record de Gerd Müller de 40 buts en une seule campagne de Bundesliga, un record qui a duré près de 50 ans.

Mais tu le savais.

Ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que le capitaine d’Arminia Bielefeld, alors que la campagne du Bayern tirait à sa fin, était assis sur la touche à se ronger les ongles à Stuttgart. Ils avaient une tâche difficile; 0-2, ils devaient voir le match se terminer. Avant le coup de sifflet final, Klos, qui met tout dans chaque match était en larmes. Et après le match, il n’y avait personne de plus épuisé que lui car Bielefeld a survécu à la chute.

Klos, profitant de la survie d’Arminia après le matchPhoto de Harry Langer / DeFodi Images via .

Bielefeld, étant loin de chez lui, n’a pas pu profiter du moment avec ses fans; Le Werder Bremen aurait pu – s’ils avaient survécu.

Alors que les conséquences de la défaite 2-4 contre le Borussia Mönchengladbach ont commencé à attirer Brême et que le résultat de Cologne a filtré, la relégation est devenue plus inévitable dès le second. Après le coup de sifflet final, malgré la présence du personnel de Brême dans les gradins, il y eut un silence étrange et assourdissant, un silence auquel je ne m’attendrais jamais dans le Weserstadion. Un visage que je ne connais que trop bien, Thomas Schaaf, était à l’écart. La personne même qui avait supervisé un doublé en 2004 pour Brême serait le manager de la relégation.

Ce n’est que lorsque leur joueur de longue date et vice-capitaine, Theodor Gebre Selassie, s’est approché de la foule, que le silence s’est rompu; il y avait des applaudissements pour le changement qu’il avait mis en place. Personne ne l’avait prévu après la première moitié de la saison; cependant, les neuf derniers matchs de championnat sous Florian Kohfeldt n’avaient rapporté qu’un seul point et la défaite contre Gladbach était inévitable.

Le soutien s’est transformé en silence inquiétant à Brême après le coup de sifflet final.Photo de Focke Strangmann – Pool / .

S’il y avait silence à Brême, il y avait de la jubilation à Cologne; un vainqueur tardif leur garantirait une place dans le play-off de relégation contre un Holstein Kiel épuisé; Kiel, qui semblait prêt pour une promotion, a subi une longue pause COVID-19; Cela a conduit à une ruée vers les matches et Kiel est tombé, finissant par terminer troisième après avoir tout donné dans une défaite à Darmstadt dimanche.

Si Schalke, Brême et Köln tombent tous, la Bundesliga perdra trois équipes historiques avec un plus petit club de la Ruhr à VfL Bochum, un outsider bavarois à Greuther Fürth et peut-être, l’équipe qui a éliminé le Bayern du Pokal, Holstein Kiel, prenant leur endroit.

Personne n’a vraiment ressenti la survie de Koln (pour l’instant) comme son héros (qui jouait de temps en temps l’attaquant sous Friedhelm Funkel cette saison) Jonas Hector:

En parlant de héros, le Borussia Dortmund a dit au revoir à Lukasz Piszczek dans une autre victoire brillante pour eux; les émotions du Polonais étaient au rendez-vous de tous alors que les banderoles autour des gradins le célébraient. Il y avait des bannières pour le retraité Sven Bender. Les deux joueurs ont été capitaines de leurs côtés alors que Manuel Gräfe lançait sa pièce en l’air une dernière fois; tous les trois avec Lars Bender prendraient leur retraite ce jour-là:

Il n’y avait pas de telles bannières à Dortmund pour son jumeau, Lars Bender, mais il y avait une pénalité à la 89e minute qui était le meilleur moyen de l’expulser:

Lars Bender a annoncé qu’il prendrait sa retraite cette saison à seulement 32 ans À la 89e minute, il a été remplacé lors de Leverkusen vs Dortmund et a eu la possibilité de tirer un penalty. Roman Burki a ensuite refusé de le sauvegarder et a laissé Bender marquer en lui donnant le bon envoi pic.twitter.com/V3EOpX52k1 – International Champions Cup (@IntChampionsCup) 23 mai 2021

Si tout le monde pleurait après, Erling Haaland a offert un moment de joie en reprenant les fonctions d’arbitre après le coup de sifflet final:

Et pourtant, ce n’était pas la fin du drame; l’équipe la moins connue de Berlin, l’Union Berlin bien-aimée de tous, a marqué un vainqueur tardif pour se qualifier pour la Ligue de conférence nouvellement formée.

Et les fans de l’Union ont fait savoir à leur équipe à quel point ils aimaient leur équipe:

Peut-être que l’un des moments dont je me souviendrai le plus est la touche finale de l’arbitre lors du match du Bayern contre Augsbourg. Markus Schmidt, qui prenait également sa retraite, sortit son spray magique et dessina un cœur sur l’herbe; les fans l’ont applaudi et ses contributions au jeu.

Tout autour du terrain, le meilleur de la Bundesliga était représenté. Il y avait des larmes et de l’appréciation pour les joueurs qui partaient, des célébrations jubilatoires pour les équipes qui ont survécu à la chute et, comme d’habitude, beaucoup de buts.

À la fin d’une étrange saison, j’étais en lambeaux; le Bayern Munich qui occupera le terrain la saison prochaine sera très différent de celui que je connais depuis des années. David Alaba, Jerome Boateng, Javier Martinez ont tous fait leurs débuts pendant mon temps en tant que fan du Bayern; ils sont partis. J’ai lu des histoires sur Hermann Gerland qui tenait Bastian Schweinsteiger à distance pendant sa jeunesse; maintenant, Gerland est parti. J’ai regardé Miro Klose jouer pour l’Allemagne dans quatre Coupes du monde, jouer pour Brême et finalement le Bayern ainsi que l’entraîneur du Bayern en tant qu’assistant; il a également quitté le club. Karl-Heinz Rummenigge, qui est synonyme du FC Bayern, a démissionné de ses fonctions de président.

Comme le Bayern changera, le reste de la Bundesliga changera aussi; Je me souviens avoir vu le VfL Bochum être relégué lors de la saison 2009-10 et maintenant ils sont de retour en Bundesliga. Kiel pourrait venir; Je n’ai jamais vu Kiel en Bundesliga.

Je me demande si je vais m’adapter aux changements ou si je reviendrai constamment sur cette saison pour me rappeler à quoi ressemblait le passé.

En 2021/2022!

Quelles sont vos réflexions sur les derniers matches de la saison en Bundesliga? Faites-nous part de vos impressions et, comme toujours, merci d’avoir lu!