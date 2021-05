Refonte d’Android 12: la plus grande refonte depuis des années

Aujourd’hui, Google a lancé son événement annuel pour les développeurs, connu sous le nom de Google I / O. Comme par le passé, la keynote d’aujourd’hui comportait une tonne d’annonces liées aux produits Google, Android 12 étant largement sous les projecteurs.

Lors de cette keynote, Google a confirmé ce qui circule depuis des mois: que la prochaine version d’Android proposera une refonte visuelle très différente. Lorsque les utilisateurs passent à la dernière version du système d’exploitation, ils verront un Android totalement unique qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu précédemment. Cela commence aujourd’hui avec le lancement de la première version bêta du logiciel.

Dans cet article, nous allons vous donner les points forts de ce que Google a révélé aujourd’hui. Cela devrait vous préparer au véritable déploiement du logiciel plus tard cette année.

Android 12: ‘Une expérience plus personnelle’

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Nous allons explorer les différents nouveaux aspects d’Android 12 dans une seconde. Tout d’abord, cependant, il est important de comprendre le mantra général de Google pour tous ces changements, qui est de faire d’Android «une expérience plus personnelle».

L’une des choses qui différencie vraiment l’Android de Google de l’iOS d’Apple est la possibilité pour les utilisateurs de s’approprier le système d’exploitation. Que ce soit en installant des lanceurs personnalisés, des packs d’icônes ou même des choses simples comme la modification du jeu de couleurs, Android peut être différent pour tout le monde.

La personnalisation est quelque chose qu’Android 12 prend très au sérieux – beaucoup plus au sérieux que n’importe quelle version précédente.

Cependant, une véritable personnalisation peut être délicate pour les gens qui ne sont pas experts en technologie. C’est là qu’Android 12 entre en jeu. Les fonctionnalités de personnalisation proposées ici sont si simples – et dans de nombreux cas automatiques – que tout le monde peut avoir un téléphone unique.

Cela va encore plus loin que la simple personnalisation. De la disposition des icônes aux nouvelles transitions visuelles, le téléphone se sent moins comme un objet étranger que comme une extension de vous-même. Il en résulte un Android qui semble tout à fait nouveau mais, en même temps, incroyablement familier.

Extraction et personnalisation des couleurs

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

À l’heure actuelle, Android vous permet de modifier le jeu de couleurs de votre téléphone. Cela inclut des éléments tels que les boutons, les vignettes rapides dans la nuance de notification, etc. Cependant, sous Android 11, vous devez les modifier vous-même et certains aspects du système d’exploitation ne seront pas affectés.

Dans Android 12, cela devient automatique. Android analysera le fond d’écran de votre téléphone et effectuera une extraction de couleur. Cela signifie que le système déterminera les couleurs dominantes et complémentaires qui composent votre papier peint, puis appliquera automatiquement ces couleurs dans tout le système.

Android se tournera maintenant vers votre fond d’écran pour une bonne palette de couleurs pour l’ensemble de votre appareil.

Cela élimine toutes les conjectures de la personnalisation. Vous pouvez changer votre fond d’écran à tout moment et le système changera instantanément les couleurs des widgets, des boutons, des arrière-plans, des icônes, des surlignages, etc. Avec cette nouvelle fonctionnalité, votre téléphone devient unique pour vous sans aucun effort supplémentaire de votre part.

Si vous êtes le genre de personne qui passe déjà beaucoup de temps à «thématiser» son téléphone, vous apprécierez également cette fonctionnalité. Tout d’abord, cela affectera beaucoup plus le système que ce que nous avons vu dans les versions précédentes d’Android, vous offrant une expérience très immersive. Deuxièmement, si vous n’aimez pas les couleurs que prend Android 12 de votre fond d’écran, vous pouvez toujours les modifier pour être plus proche de ce que vous espériez, ce qui signifie que vous êtes toujours en contrôle.

Écran de verrouillage, AOD et transitions

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

L’affichage permanent (AOD) a un nouveau look dans Android 12, avec une énorme horloge qui occupe le milieu de l’écran. L’écran de verrouillage a une horloge correspondante. Vous pourriez penser que cet énorme widget a l’air bizarre, mais il sert en fait un objectif pratique.

Lorsque vous recevez une notification, l’horloge devient plus petite et passe dans le coin supérieur gauche de l’écran pour lui faire de la place. Cela vous permet de savoir facilement en un coup d’œil si vous avez ou non des notifications. Même de l’autre côté d’une pièce, vous saurez qu’une notification vous attend si vous ne pouvez pas voir cet énorme widget d’horloge.

En outre, l’extraction des couleurs s’applique à l’esthétique de l’écran de verrouillage, ce qui est plutôt cool.

Il existe également de nouvelles animations de transition pour se déplacer entre l’écran de verrouillage et l’AOD. L’animation est «consciente», ce qui signifie qu’elle change en fonction de ce qui se passe. Par exemple, si vous passez de l’AOD à l’écran de verrouillage en appuyant sur le bouton d’alimentation, l’animation de transition démarre à partir du bouton d’alimentation. Si vous soulevez le téléphone de la table, l’animation commence par le bas. Si vous déverrouillez votre téléphone à l’aide du lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, la transition commence à partir du centre supérieur de l’écran. C’est une façon cool de se sentir plus connecté à votre téléphone, car il semble réagir à votre contact.

Ces transitions et d’autres similaires se produisent dans Android 12.

Teinte de notification

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Si ce widget d’horloge AOD vous a mis dans un état d’esprit, attendez de voir la nuance de notification entièrement repensée dans Android 12. Pour la première fois depuis des années, la nuance de notification a fait l’objet d’une refonte totale, apportant sa conception plus conforme au menu d’alimentation de Android 11.

La première chose que vous remarquerez est les nouveaux Quick Tiles. Au lieu d’icônes de cercle, les tuiles sont maintenant des rectangles arrondis, ce qui permet à plus d’informations d’apparaître avec chacun d’eux. Bien sûr, cela change également le nombre de tuiles que vous pouvez voir à la fois – quatre (au lieu de six) avec le premier déroulement et huit avec le second. Les utilisateurs expérimentés pourraient ne pas apprécier ce changement.

La nuance de notification est complètement différente de toute autre version que nous avons vue auparavant.

Pendant ce temps, les notifications elles-mêmes – ainsi que le lecteur multimédia toujours présent – obtiennent de nouveaux designs qui les alignent mieux avec les nouvelles tuiles. Le curseur de luminosité, qui apparaît après la deuxième traction, a également un tout nouveau look qui correspond aux carreaux. Il y a aussi de nouvelles animations qui rendent les choses cohérentes.

Enfin, la nuance de notification se connectera également aux informations d’extraction de couleur qui s’appliquent au reste de votre système.

Paramètres et système

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Lorsque Samsung a lancé pour la première fois son skin Android, connu sous le nom de One UI, il a passé beaucoup de temps à discuter de l’importance de l’accessibilité à une main. C’est l’une des raisons pour lesquelles les pages de paramètres dans One UI ont d’énormes en-têtes. Cela permet aux informations de toucher d’apparaître plus vers le milieu de l’écran, plutôt que vers le haut difficile à atteindre.

Google a réalisé l’avantage de cela. Android 12 propose désormais de grands en-têtes similaires dans les pages de paramètres, bien qu’ils soient plus réservés que ceux de Samsung.

De plus, chaque page de paramètres utilise désormais le profil d’extraction de couleur pour correspondre au reste du système. Il s’agit d’un grand changement par rapport à l’arc-en-ciel de couleurs qui apparaît dans les paramètres d’Android 11. Maintenant, tout est cohérent. Même les formes rectangulaires arrondies apparaissent ici en surbrillance lorsque vous avez sélectionné une certaine bascule.

Enfin, dans le reste du système, vous verrez les mêmes rectangles arrondis et profils de couleurs. Cela inclut les curseurs de volume, la calculatrice, certains widgets et le clavier.

Android 12: la plus grande refonte depuis des années

Il y a beaucoup de grands changements ici. Gardez à l’esprit, cependant, que ce n’est que le début. Il nous reste des mois avant de voir la version stable d’Android 12, et qui sait ce que Google pourrait ajouter (ou retirer) d’ici là.

Pour plus d’informations sur Android 12 et à quoi vous attendre, assurez-vous de consulter notre hub de fonctionnalités, qui est constamment mis à jour.

En attendant, répondez à notre sondage ci-dessus et dites-nous ce que vous pensez de ces changements.