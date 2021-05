Refonte des prêts: les petits emprunteurs reçoivent un nouveau soulagement de la RBI

Le cadre de résolution 2.0 est peut-être une reconnaissance du fait que son prédécesseur n’a peut-être pas entièrement répondu au stress découlant de Covid, comme le suggère le nombre limité de comptes de détail restructurés. Les banquiers l’ont également reconnu.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a autorisé mercredi les prêteurs à procéder à un nouveau cycle de restructuration des comptes de petits emprunteurs qui n’avaient pas profité du programme de refonte pour le stress lié à Covid l’année dernière.

Les particuliers et les petites entreprises avec des prêts allant jusqu’à Rs 25 crore qui n’ont jamais subi de restructuration auparavant et qui ont été classés comme standard au 31 mars 2021, seront éligibles au nouveau régime, intitulé cadre de résolution 2.0.

«La résurgence de la pandémie de Covid-19 en Inde ces dernières semaines et les mesures de confinement associées adoptées aux niveaux local / régional ont créé de nouvelles incertitudes et ont eu un impact sur la reprise économique naissante qui prenait forme. Dans cet environnement, la catégorie d’emprunteurs la plus vulnérable sont les emprunteurs individuels, les petites entreprises et les MPME », a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, dans une allocution matinale imprévue.

Un allégement supplémentaire a été offert aux emprunteurs dont les comptes ont déjà été restructurés dans le cadre du 6 août 2020. Les prêts aux particuliers et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour lesquels le plan de résolution autorisait un moratoire de moins de deux ans seront désormais éligibles à une prolongation de la période de moratoire. Alternativement, les prêteurs pourraient prolonger la durée résiduelle jusqu’à un total de deux ans. Dans le cas spécifique des MPME restructurées précédemment, les établissements de crédit ont également été autorisés à titre de mesure ponctuelle, à revoir les limites sanctionnées par le fonds de roulement, sur la base d’une réévaluation du cycle et des marges du fonds de roulement.

Les prêteurs ont déclaré qu’un nouveau plan de restructuration était attendu. Il y avait aussi un sentiment de soulagement que le programme proposé ne soit pas général, comme le moratoire.

Suresh Khatanhar, DMD, IDBI Bank, a déclaré que le cadre est opportun, ce qui assurera le confort des personnes touchées par la recrudescence des cas de Covid. «Ce sera un programme structuré et surveillé où des lacunes spécifiques seront comblées», a déclaré Khatanhar. Il a expliqué que la restructuration est une option plus flexible par rapport au soutien de liquidité adossé à une garantie de crédit offert l’année dernière. «Ici, le soutien n’est pas limité à 20%. Ils ont également permis de réévaluer les limites du fonds de roulement. Les problèmes ici peuvent donc être traités de manière plus globale », a-t-il déclaré.

SS Mallikarjuna Rao, directeur général et PDG de la Punjab National Bank (PNB), a déclaré que permettre une réévaluation du cycle du fonds de roulement des MPME restructurées plus tôt contribuera à aligner le cycle du fonds de roulement sur l’environnement commercial actuel.

Certains acteurs de l’industrie se sont demandé si deux ans suffiraient pour que les secteurs les plus touchés se remettent sur pied. Jyoti Prakash Gadia, associé directeur de Resurgent India, a déclaré que les entités qui prolongent leur période de moratoire dans le cadre du programme de refonte devraient relancer leurs opérations d’ici 2022 et commencer à payer leurs acomptes après deux ans. “Cependant, il est encore incertain que la renaissance des secteurs affectés négativement tels que l’hôtellerie, les voyages et le tourisme et les loisirs aura lieu dans l’espace de deux ans”, a-t-il déclaré.

Le cadre de résolution 2.0 est peut-être une reconnaissance du fait que son prédécesseur n’a peut-être pas entièrement répondu au stress découlant de Covid, comme le suggère le nombre limité de comptes de détail restructurés. Les banquiers l’ont également reconnu.

En janvier, Sanjiv Chadha, directeur général et PDG de la Banque de Baroda (BoB), avait déclaré que les emprunteurs de détail représentaient une très petite proportion du portefeuille restructuré de la banque. «Par conséquent, nous n’avons pas été en mesure de faire face au stress qui pourrait exister, au moins via le mode de restructuration – ce qui signifie que l’une ou l’autre des personnes va commencer à payer à temps. [or]il y a de fortes chances qu’un certain stress provienne des NPA (actifs non performants) », avait-il dit.

Les analystes ont qualifié les dernières mesures de plus modérées par rapport au moratoire de l’année dernière. Srikanth Vadlamani, vice-président – agent principal de crédit, groupe d’institutions financières, Moody’s Investors Service, a déclaré: «Cette mesure (cadre de résolution 2.0) est beaucoup plus douce que le moratoire général sur les prêts accordé l’année dernière et la proportion de prêts restructurés sera plus faible. Néanmoins, la nécessité de cette mesure met en évidence la réémergence de risques baissiers sur la qualité des actifs des banques. »

