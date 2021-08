Refonte du travail : plaider en faveur d’un investissement dans la technologie RH

Portrait d’Uma Ganesh

La plupart des organisations qui se lancent dans leur parcours numérique commencent souvent leur programme par des incursions dans les processus liés aux clients qui ont un impact sur les ventes, la logistique ou le développement de nouveaux produits soutenus par des modèles de retour sur investissement. Beaucoup suivent l’approche agile des investissements et évaluent prudemment les résultats et les rendements à chaque étape avant de passer aux prochaines tranches d’investissement supplémentaires.

Afin de réussir leur programme de transformation numérique, il est de plus en plus reconnu que les systèmes et processus ayant un impact sur les personnes devraient également être traités. Cependant, arriver au ROI dans la technologie RH n’est pas si simple. L’approche traditionnelle pour investir dans la technologie RH a consisté à prendre en compte des facteurs tels que la réduction du temps de traitement pour diverses tâches telles que la paie, la conformité, la gestion des congés et des présences et autres. Ainsi, la justification est souvent construite autour de l’amélioration de la productivité qui est importante mais qui fait toujours l’objet d’un débat sur le quantum de risque par rapport à la récompense ainsi que sur le délai dans lequel les résultats peuvent être atteints.

À l’époque de Covid, lorsque de nombreuses organisations ont dû s’adapter au travail à distance, cela est peut-être devenu un peu facile, mais la question de l’établissement de la valeur dérivée de tels investissements reste toujours une préoccupation pour les décideurs. D’où la nécessité de construire des dossiers encore plus solides pour les investissements futurs dans la technologie RH.

Établir clairement les avantages quantifiables de l’investissement continuerait d’être le point de départ pour gagner la décision en faveur de l’investissement en technologie RH. On pourrait également tenter d’établir le coût total de possession, ce qui signifierait que le rapport coût/bénéfice devrait couvrir non seulement le coût direct du logiciel, mais également prendre en compte d’autres coûts connexes tels que l’investissement dans la formation, l’infrastructure de formation, le support technique, les nouveaux actifs informatiques et l’amélioration des compétences ou de nouveaux embauche de nouveaux talents requis pour une mise en œuvre réussie. Cela signifierait être granulaire en détaillant l’évitement du gaspillage et des fuites, des économies de main-d’œuvre ou d’autres coûts d’infrastructure pour soutenir le dossier de l’investissement.

Comprendre les nuances de la technologie numérique et être en mesure de présenter les avantages des fonctionnalités spécifiques de la solution proposée serait également utile. Par exemple, les logiciels dirigés par l’IA pourraient réduire le temps de présentation des offres, ce qui à son tour aurait une corrélation avec la génération de revenus pour l’entreprise. Il est également possible de démontrer des économies en déplaçant les applications vers le cloud.

Les facteurs qualitatifs sont également les raisons pour lesquelles de nombreux investissements sont recherchés et afin de soutenir de tels cas, il serait préférable de les associer en tant qu’aides pour atteindre les objectifs commerciaux. Par exemple, l’investissement dans des outils AR/VR pour le personnel de vente ou d’assistance après-vente pourrait se traduire par un vivier de talents formés qui pourraient aider à atteindre les objectifs de revenus de l’entreprise. Ces derniers temps, l’amélioration de l’expérience des employés est devenue une dimension importante du parcours des employés. Il a pris une importance particulière avec le travail à distance ainsi qu’en raison de la guerre des talents pour accéder et conserver une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Ainsi, nous constatons que les facteurs disponibles pour construire un dossier positif pour l’investissement dans la technologie RH sont beaucoup plus élevés aujourd’hui que jamais auparavant. Le taux de réussite dans l’obtention du mandat dépendra de la capacité des gestionnaires des ressources humaines à combiner leur créativité et leur compréhension des besoins de l’entreprise pour justifier l’investissement dans la technologie.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

