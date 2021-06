Refonte OFB : éveiller le géant intérieur

Dans un geste louable, le gouvernement s’est attaqué à cette question en corporatisant l’OFB d’une part tandis qu’une assurance donnée par le ministre de la Défense aux 70 000 employés de l’OFB que leurs conditions de service resteront les mêmes. (Photo d’archive : PTI)

Par le brigadier Akhelesh Bhargava (retraité)

L’Ordnance Factory Board (OFB), créé il y a 246 ans par les Britanniques en 1775, a été mis au rebut. C’est la fin d’un monolithe, un géant toujours endormi qui ne s’est jamais relevé d’un profond sommeil, même dans les moments les plus difficiles pour la nation. Les 41 usines de matériel militaire (OF) réparties à travers le pays seront fusionnées en sept nouvelles entreprises du secteur public (PSU).

C’est une décision importante prise par le Cabinet de l’Union. L’OFB et l’OF relèvent du ministère de la Défense. Sept sociétés sont prévues pour être créées, chacune exerçant un rôle de fabrication spécifique. Il y a quelques mois à peine, les spéculations allaient bon train sur la question de savoir si le gouvernement franchirait cette étape (voir déclaration du ministre de la Défense sur la corporatisation d’OFB le 16 mai 2020) ou prendrait du recul compte tenu de la menace de grève des syndicats à OFB. Dans un geste louable, le gouvernement s’est attaqué à cette question en corporatisant l’OFB d’une part tandis qu’une assurance donnée par le ministre de la Défense aux 70 000 employés de l’OFB que leurs conditions de service resteront les mêmes.

Les OF sont gérés par un système à trois niveaux avec le Département de la production de défense (DDP) au sommet, l’OFB ensuite et enfin le directeur général qui gère le fonctionnement quotidien. Les 41 OF sont globalement classés en cinq groupes opérationnels comme suit :

Munitions et explosifs 11

Armes, véhicules et équipement 11

Matériaux et composants 8

Véhicules blindés 6

Équipement de munitions groupe 5

Chacun des 41 OF ci-dessus serait subsumé dans les sept entités sans nom ; couvrant chacun un secteur distinct.

Le groupe de nouvelles entités sera le suivant :

Munitions et explosifs

Groupe de véhicules

Groupe d’armes et d’équipement

Groupe Opto-Electronique

Groupe de parachutistes

Groupe auxiliaire

Groupe d’articles de confort des troupes

Le «groupe Munitions et Explosifs» s’engagera dans la production de munitions de divers calibres et d’explosifs, à la fois pour un usage interne et pour l’exportation. Le « groupe Véhicules » s’engagerait dans la production de véhicules de défense, de mobilité et de combat tels que les chars, les chaluts, les BMP et les véhicules protégés contre les mines. Le « groupe Armes et équipement » s’engagerait dans la production d’armes légères, de canons de moyen et gros calibre et d’autres systèmes d’armes. Le «groupe opto-électronique» s’engagerait dans la production de jumelles, d’appareils de vision nocturne et d’autres systèmes de visée. Le «groupe parachute» s’occuperait essentiellement des parachutes et des accessoires. Le « groupe auxiliaire » s’occuperait du matériel, des composants et des accessoires. Le « groupe des articles de confort des troupes » s’occuperait des vestes pare-balles, des vêtements, des vêtements de haute altitude et de l’équipement connexe.

Les forces ont cherché à améliorer la responsabilisation et l’efficacité du FI et les PSU nouvellement créées pourraient s’avérer être des actifs productifs et rentables. La culture d’entreprise doit être intégrée dès le début pour renforcer la compétitivité, améliorer la qualité et la rentabilité. La réduction de 41 OF à sept PSU assurera l’optimisation des ressources.

Une spécialisation profonde dans l’innovation et le développement de produits est l’appel du jour, si nous devions atteindre la variété souhaitée pour l’exportation. La modernisation de ces blocs d’alimentation doit être la première étape s’ils doivent fabriquer des équipements aux normes mondiales qui soient à la fois efficaces et rentables. Des fonds pour l’acquisition de capitaux peuvent être levés à partir d’une monétisation foncière excédentaire.

Pour améliorer la productivité, l’efficacité et la responsabilité des UPE nouvellement créées, certaines mesures suggérées sont les suivantes :

Les personnes qualifiées devraient être autorisées à entrer latéralement en fonction de leurs compétences professionnelles pour une exploitation et une gestion efficaces de ces PSU.

Il est urgent d’évaluer de manière critique le besoin stratégique et la viabilité commerciale de certains FO. Les OF qui fabriquent des articles de faible technologie ou ceux qui sont disponibles en abondance sur le marché libre devraient être fermés. La décision doit être basée sur les données de production, la génération de revenus et l’utilisation de la main-d’œuvre et des machines au cours des 10 dernières années.

Les FO en cours de fermeture devraient être désinvesties afin de tirer parti de leur valeur et d’aider à générer du capital, qui à son tour peut être utilisé pour leurs projets de modernisation et d’extension de capacité.

Les sept PSU doivent être réorganisés pour être allégés, modernes et compétitifs, afin qu’ils soient plus efficients et efficaces. Assurer la recherche et le développement (R&D) en interne et former des coentreprises (JV) avec des industries privées.

En outre, ils devraient être pleinement responsables de leurs performances, y compris les retards et les dépassements de prix, le cas échéant. Le contrôle devrait être placé directement sous l’égide de la cellule de contrôle fonctionnant sous le secrétariat du ministère de la Défense.

Les tâches et les emplois de petite taille ou de faible technicité devraient être sous-traités au secteur des MPME et leur permettre de se développer.

Les officiers du Indian Ordnance Factory Service (IOFS) doivent assumer leurs responsabilités s’ils doivent exister.

Il est nécessaire de réorienter et de perfectionner/renouveler les compétences techniques de la main-d’œuvre existante employée dans ces organisations et d’éliminer progressivement celles qui sont inefficaces. Des règles devraient être définies pour attacher obligatoirement les freshers avec des troupes de première ligne (pour une période de trois mois) qui assureront un sens de la responsabilité morale et de la ponctualité dans leur éthique de travail.

Il a été décidé par le gouvernement de déléguer l’autorité du Cabinet au Groupe de ministres habilité (EGoM), pour prendre des décisions sur les questions liées à la mise en œuvre de ce qui précède et d’autres questions accessoires. Puisque le ministre de la Défense dirigera lui-même cet EGoM, avec le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances, le ministre du Travail et le ministre d’État au Cabinet du Premier ministre (PMO) ; Espérons que les délais seront strictement respectés.

Une personne morale fonctionne comme un organisme autonome avec toutes les entrées nécessaires, sous son contrôle. Il devrait y avoir une valeur ajoutée continue aux aspects techniques, des normes de qualité constantes et des mesures continues de contrôle des coûts ; pour les produits fabriqués sous les nouvelles entités. C’est une nécessité pour déjouer l’adversaire et être un acteur mondial dans le commerce des exportations d’armes. Reste à voir comment le gouvernement traite la question. L’atout stratégique devrait s’épanouir après ‘la modification et la modernisation’. Ils devraient répondre non seulement au désir d’indigénisation, mais aussi aider à atteindre l’objectif d’exportation de 5 milliards de dollars d’ici 2025.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne qui a été commissionné en juin 1983. Il a commandé son unité dans le secteur ouest et sa brigade dans le secteur est et est un officier d’entretien qualifié. Il a également co-écrit deux livres publiés par le Center for Land Warfare Studies ( CLAWS). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.