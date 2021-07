Réforme de la Chambre des Lords : Lord suscite la fureur après la demande de « plus de membres » | Politique | Nouvelles

in

Lord Leigh appelle à l’extension de la chambre de la Chambre des Lords

S’adressant à ses collègues hier, le pair conservateur Lord Leigh of Hurley a affirmé de manière déconcertante qu’une chambre plus grande serait plus représentative. Il a fait ses remarques alors que les Lords débattaient de la réforme de la chambre haute archaïque du Parlement.

Lord Leigh a déclaré que la démocratie serait améliorée si la diversité des Lords était “approfondie et renforcée” en “admettant plus de membres”.

En 2017, un rapport du comité Lords a suggéré que le nombre de pairs devrait être plafonné à 600 membres.

Willie Sullivan, directeur principal de l’Electoral Reform Society, a critiqué les affirmations de Lord Leigh alors qu’il s’en prenait à la chambre pour être bourré de « copains » qui « faussent notre politique et alimentent la méfiance ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « La taille moyenne d’une deuxième chambre dans le monde est d’environ 100 membres – bien plus mince que la Chambre des Lords pléthorique.

La suggestion de Lord Leigh a suscité l’indignation des militants (Image: PARLIAMENT.TV)

“Même en plafonnant les chiffres à 600, les Lords resteraient la plus grande chambre de révision au monde.

“Il n’est pas surprenant de voir certains pairs faire pression pour un plafond plus élevé sur les chiffres, alors que le gouvernement a échoué si lamentablement à atteindre même l’objectif généreux actuel.

“Les premiers ministres ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes et continuent d’utiliser les Lords comme un cadeau pour les donateurs de parti pour voter sur nos lois à vie.

“Les PM peuvent nommer un nombre illimité de leurs amis et copains, ce qui fausse notre politique et alimente la méfiance.

“Nous avons besoin d’une chambre de révision plus légère et élue proportionnellement qui ne peut pas véritablement défendre les nations et les régions du Royaume-Uni.

“Alors que certains pairs travaillent très dur, le manque de responsabilité signifie que d’autres peuvent se présenter et réclamer des dépenses sans examen minutieux.

Lord Leigh a déclaré qu’un plus grand nombre de pairs rendrait la chambre plus représentative (Image: PARLIAMENT.TV)

“Il est temps de quitter un club privé surdimensionné pour donner aux électeurs la chambre de révision dont nous avons besoin.”

Hier, Lord Leigh a déclaré à ses collègues qu’étant donné que les plans visant à réduire la Chambre des communes de 650 membres à 600 avaient été abandonnés, les plans visant à réduire la Chambre haute devraient également être abandonnés.

Lord Leigh a demandé au ministre du Cabinet Lord True : « Mon noble ami le ministre serait-il d’accord pour dire que maintenant que l’autre endroit a accepté de rester à 650, nous pouvons revoir notre aspiration de 600 à 650 ?

« Deuxièmement, pour reconnaître que contrairement à l’autre endroit [The Commons], nous ne sommes pas des hommes salariés, nous représentons un large bassin d’expertise et d’expérience.

Lord True était d’accord avec son collègue sur la taille des Lords (Image: PARLIAMENT.TV)

Le ministre a déclaré que les Lords devraient être dimensionnés en fonction des besoins (Image: PARLIAMENT.TV)

« Ce bassin doit être approfondi et renforcé.

“En admettant plus de membres de cette Chambre, nous contrerons les allégations, les allégations correctes, de sous-représentation des minorités, des femmes et des hommes d’affaires.”

Au milieu des halètements et des rires à la suggestion de l’autre côté de la chambre, Lord True a déclaré qu’il soutenait la suggestion de son collègue.

Il a déclaré: “Je serais d’accord, tout à fait d’accord avec lui et je soupçonne que beaucoup de Britanniques seraient d’accord pour dire que cette Assemblée a besoin d’être rafraîchie de temps en temps.

“Je ne vais pas m’accrocher à un nombre entre 600 et 650, la composition doit être appropriée pour permettre à la Chambre des Lords de jouer son rôle, et de le faire d’une manière qui reflète ce rôle et aussi la primauté de la Chambre des communes en tant que Chambre élue. »

Il y a actuellement 820 pairs à la Chambre des Lords, soit près de 25 % de plus que l’objectif de 600 fixé en 2017.

Avec seulement 650 députés, cela signifie également qu’il y a plus de parlementaires non élus au Royaume-Uni que d’élus.

Boris Johnson a déclaré qu’il restait déterminé à supprimer les six membres de la chambre haute mais a procédé à 52 nouvelles nominations aux Lords en 2020.