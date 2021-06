Réforme de la Chambre des Lords : Peer dit que la Chambre des Lords non élue devrait admettre « PLUS de membres » | Politique | Nouvelles

in

Lors d’un débat parlementaire sur la réforme des Lords, Lord Leigh of Hurley a indiqué que les propositions actuelles sur la réduction de la taille de la chambre devraient être abandonnées. En 2017, un rapport du comité Lords a suggéré que le nombre de pairs devrait être plafonné à 600 membres.

Les propositions réduiraient d’un quart la taille de la chambre bombée.

Il a également suggéré que les pairs devraient être nommés pour un mandat de 15 ans et abandonner leur poste par la suite.

Les résultats ont été massivement soutenus par les pairs à l’époque.

Mais maintenant que les réformes prévues pour réduire la taille de la Chambre des communes de 640 à 600 ont été abandonnées, le pair conservateur a suggéré que les plans visant à réduire les Lords devraient également être modifiés.

Il a ensuite affirmé que “plus de membres” devraient être admis à la chambre pour la rendre plus représentative.

LIRE LA SUITE: ‘Happy Brexit Day’ Claire Fox se moque du reste de la Chambre des Lords avec une boutade

Lord Leigh a demandé au ministre du Cabinet Lord True : « Mon noble ami le ministre serait-il d’accord pour dire que maintenant que l’autre endroit a accepté de rester à 650, nous pouvons revoir notre aspiration de 600 à 650 ?

« Deuxièmement, pour reconnaître que contrairement à l’autre endroit [The Commons], nous ne sommes pas des hommes salariés, nous représentons un large bassin d’expertise et d’expérience.

« Ce bassin doit être approfondi et renforcé.

“En admettant plus de membres de cette Chambre, nous contrerons les allégations, les allégations correctes, de sous-représentation des minorités, des femmes et des hommes d’affaires.”

Sa suggestion a fait sensation parmi les pairs de la Chambre qui ont été décontenancés par la suggestion.

En réponse, Lord True a soutenu son collègue et a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était juste de plafonner le nombre de membres de la Chambre des lords.

A NE PAS MANQUER :

Le complot désespéré de Bercow pour rejoindre les travaillistes se retourne contre lui – ne fera pas de lui le seigneur [UPDATE]

Penny Mordaunt fustige la Chambre des Lords “hors de contact” [REACTION]

Le nouveau président des Lords promet de RÉFORMER la chambre non élue [LATEST]

Au lieu de cela, le ministre a déclaré que les chiffres de la chambre devraient être décidés en fonction de ses besoins.

Il a déclaré: “Je serais d’accord, tout à fait d’accord avec lui et je soupçonne que de nombreux Britanniques seraient d’accord pour dire que cette Assemblée a besoin d’être rafraîchie de temps en temps.

“Je ne vais pas m’accrocher à un nombre entre 600 et 650, la composition doit être appropriée pour permettre à la Chambre des Lords de jouer son rôle, et de le faire d’une manière qui reflète ce rôle et aussi la primauté de la Chambre des communes en tant que Chambre élue. »

Il y a actuellement 820 pairs de la Chambre des Lords.

C’est la deuxième plus grande chambre législative au monde, juste derrière l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Sa taille a rapidement augmenté sous le gouvernement de Boris Johnson, avec 52 nouvelles nominations aux Lords annoncées l’année dernière, augmentant la taille de la chambre de plus de cinq pour cent.

Les lords sont autorisés à réclamer une allocation de 305 £ par jour pour simplement se présenter au Parlement.

Le porte-parole de Boris Johnson a précédemment déclaré que le Premier ministre restait déterminé à réduire la taille de la chambre non élue.